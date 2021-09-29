Конкурс рисунков "Кыргызстан бесконечно уникален" завершился в Украине

Состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса рисунков среди детей на тему "Кыргызстан бесконечно уникален", проведенного по инициативе посольства Кыргызстана в Украине совместно с Национальной библиотекой Украины для детей по случаю 30-летия независимости нашей страны.

В конкурсе приняли участие более 2000 детей школьного возраста со всей Украины, были отобраны 32 работы и определены обладатели призовых мест в двух возрастных категориях. В своей вступительной речи генеральный директор библиотеки Алла Гордиенко поздравила кыргызстанцев с 30-летием независимости Кыргызстана, отметила активное сотрудничество между библиотекой и посольством по продвижению Кыргызстана и его культуры среди подрастающего поколения Украины.

Чрезвычайный и Полномочный посол нашей страны в Украине Жусупбек Шарипов рассказал об истории становления кыргызской государственности, поблагодарил руководство библиотеки за успешное проведение конкурса и плодотворное сотрудничество по продвижению кыргызской культуры и вручил благодарственные письма и подарки руководству и коллективу библиотеки, а также поздравил победителей вручил им дипломы и подарки.

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки показали сцену из кыргызской народной сказки "Согласие", рассказали об особенностях национальной кыргызской одежды, а также продемонстрировали виртуальную выставку "Литературная мозаика Кыргызстана" и онлайн марафон с участием более 50 школьников по всей Украине по чтению кыргызских сказок.