Одиннадцать афганок номинированы на премию имени Сахарова

Одиннадцать афганских женщин номинированы на премию имени Сахарова за 2021 год фракцией социал-демократов и "зеленых" в Европейском парламенте. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Как говорится в сообщении, афганки выдвинуты на получение премии "за их смелую борьбу за равенство и права человека".

Среди номинированных - глава Афганской независимой комиссии по правам человека Шарзад Акбар (Shaharzad Akbar), первая женщина-директор афганской кинокомпании Сара Карими (Sahraa Karimi), директор Образовательного центра афганских женщин Палваша Хасан (Palwasha Hassan), бывшая руководительница ныне упраздненного радикальным движением "Талибан"* министерства по делам женщин Сима Самар (Sima Samar).

В числе выдвинутых на премию оказалась и бывшая глава города Майданшахр - административного центра провинции Вардак - Зарифа Гафари, которой пришлось покинуть Афганистан после захвата его талибами, так как ей грозила расправа. За три года работы на посту мэра Майданшахра она успела пережить три покушения.

Тем временем "Талибан", несмотря на обещания соблюдать права афганских женщин, предпринимает усилия по ограничению их прав и свобод.

В частности, радикалы препятствуют работе заведений, которыми владеют женщины, до сих пор не открыли школы для девочек, хотя мальчики приступили к учебе с 18 сентября. 17 сентября талибы заменили министерство по делам женщин министерством пропаганды исламской добродетели и предотвращения порока.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова учреждена в 1988 году Европарламентом в честь советского физика и правозащитника. Она ежегодно вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару". Призовой фонд премии составляет 50 тысяч евро.

Среди других номинированных в этом году - российский оппозиционер Алексей Навальный и правозащитница из Западной Сахары Султана Хая, выступающая за самоопределение региона, который в настоящее время является частью Марокко.

В прошлом году премию присудили белорусской оппозиции, которая проводила мирные протесты против президента Александра Лукашенко.

Источник: fergana.media