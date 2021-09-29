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"Неужели канадцы реально думают, что мы дадим им и дальше грабить КР?"

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- Бакыт Басарбек
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Руководство Центерры уже не сможет вернуть прежние позиции по Кумтору. Таким мнением с нашим изданием поделился гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.

По его словам, в данном вопросе весь народ поддерживает президента КР Садыра Жапарова.

"Уверен, что глава государства, исходя из его жизненного пути, в любом случае доведет эту ситуацию до конца. Да и народ уже не даст повернуть все вспять, так как каждый кыргызстанец понимает, что Кумтор – это наше национальное богатство. Надо будет мы все выйдем против, я сам буду одним из первых. Столько лет воровали наше золото, плюс разрушили нашу экологию. Неужели канадцы реально думают, что мы дадим, как и прежде, грабить нашу страну", - сказал Джуманазаров.

В то же время общественный деятель убежден, что не все ответственные лица за Кумтор смогут работать более или менее эффективно.

"С президентом и Тенгизом Болтуруком все понятно. Эти люди знают свое дело, но что касается министра экономики Аклыбека Жапарова, то здесь у меня большие сомнения. Это подтверждает и его прошлый опыт по Кумтору", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/407132
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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