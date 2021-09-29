В России могут продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов

Мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября, пишетроссийское издание "Коммерсант".

Об этой возможности "Ъ" сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев и подтвердили еще несколько источников издания, в том числе в правительстве РФ. Указ главы государства, который в условиях пандемии разрешает иностранцам на законных основаниях не возобновлять документы о временном пребывании в России, действует с апреля прошлого года и уже продлевался в июне 2021 года. В последние дни в миграционные центры вновь выстроились гигантские очереди из иностранных граждан, спешащих урегулировать свой правовой статус в свете предупреждения полицейского ведомства: те, кто не успеет оформить документы, будут депортированы с дальнейшим запретом на въезд в Россию.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил "Ъ", что, по его информации, мораторий на выдворение иностранцев-нелегалов из России может быть продлен после 30 сентября. Подробностей господин Фадеев не раскрыл, сказав лишь, что он "разбирается с этой темой". Информированные источники "Ъ" в правительстве РФ также считают, что действие моратория, установленного президентским указом, будет продлено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос "Ъ" о том, собирается ли Владимир Путин продлить действие моратория.

Напомним, президент подписал указ о продлении сроков временного пребывания мигрантов в России 18 апреля 2020 года, в связи с пандемией и закрытием границ. Иностранным гражданам во время действия моратория не нужно возобновлять действие документов о временном пребывании (включая визы) в России. Были заморожены сроки постановки на учет по месту пребывания, а также сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство). Весной 2021 года миграционные центры возобновили работу после снятия эпидемиологических ограничений. С конца апреля десятки тысяч трудовых мигрантов стали штурмовать их, чтобы представить необходимые документы. В последний день действия указа Владимир Путин подписал новый документ и продлил сроки временного пребывания мигрантов в России до 30 сентября.

Всех, кто не успеет оформить документы до конца сентября, должны депортировать из России с дальнейшим запретом на въезд, предупредили в МВД.

В понедельник московская полиция напомнила мигрантам о завершении периода послаблений, рекомендовав иностранцам урегулировать правовой статус. В СМИ со ссылкой на документ, подписанный первым заместителем главы МВД Александром Горовым, появилась информация о грядущих с 1 октября полицейских облавах на нелегальных мигрантов. Правоохранители должны были начать проверки "в местах компактного пребывания (проживания) иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности и на иных объектах повышенной концентрации иностранных граждан". А перед руководителями миграционных подразделений руководство МВД поставило задачу обеспечить контроль выезда из России нарушителей.

В столичной полиции, куда обратился "Ъ" с просьбой прокомментировать подлинность этого документа, на запрос не ответили, но напомнили об окончании действия моратория с 1 октября. Запрос "Ъ" в МВД России также остался без ответа. При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что в среду начальник Главного управления МВД по вопросам миграции генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова проведет пресс-конференцию, посвященную этой проблеме. На вопрос, будет ли там объявлено о новом этапе послаблений для мигрантов, в МВД сказали: "Это не исключено".

Член СПЧ Кирилл Кабанов знает о планах властей дать нелегальным мигрантам еще время для урегулирования правовых вопросов, но они "держатся в секрете", поскольку "не все в обществе будут этим довольны". Господин Кабанов заявил "Ъ", что такую инициативу "лоббируют строительные компании и структуры ЖКХ".

Руководитель Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал "Ъ", что в последние дни в миграционных центрах вновь образовались очереди, "похожие на те, что были в июне". В распоряжении "Ъ" есть видеозапись столпотворения у многофункционального миграционного центра в деревне Сахарово (Новая Москва), снятая самими мигрантами,- судя по видео, в очереди несколько тысяч человек. Глава комитета "Гражданское содействие" (занимается проблемами мигрантов; включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина рассказала "Ъ", что ей поступают сотни обращений от людей, которые не могут легализоваться в России, им грозит депортация. В самом уязвимом, по словам правозащитницы, положении оказались афганцы, которые на момент прихода к власти талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) находились в России: теперь им грозит высылка на родину, где их может ожидать даже гибель. Госпожа Ганнушкина рассказала, что в "Гражданское содействие" обратились более 30 граждан Афганистана, которые, по ее словам, с лета "не могут попасть даже на прием в московскую миграционную службу при МВД". Обращение с описанием этих фактов Светлана Ганнушкина отправила Валентине Казаковой.