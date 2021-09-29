В Москве запатентовали новый способ борьбы с лесными пожарами

Российские ученые придумали новый способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий, об этом говорится в документах, пишет РИА Новости.

Специалисты Московского института теплотехники запатентовали "пушку" для тушения. Как уточнили авторы изобретения, оно относится к области пенного пожаротушения. Методику будут использовать для предотвращения и ликвидации крупных возгораний в труднодоступных местностях.

Уникальность устройства в том, что специальный состав для образования пены помещается в водный раствор, но пена создается не сразу, а активируется со временем. Ожидается, что "пушку" можно будет использовать для создания заградительных полос во время борьбы с огнем в ходе лесных верховых и низовых пожаров.

Ранее студенты-старшекурсники и преподаватели московского вуза РХТУ имени Д. И. Менделеева разработали собственную технологию 3D-печати искусственных органов. В трехмерные модели преобразуются полученные на компьютерном томографе изображения органов, нуждающихся в замене.

Источник: moslenta.ru