В Бишкеке задержали мошенницу, которая обманом завладела Лексусом

В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве с автомобилем.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района, 27 июля, в УВД с письменным заявлением обратился гражданин С.М. с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "А.", которая в конце мая, находясь по улице Сухэ-Батора, обманным путем, под предлогом выкупа завладела автомобилем марки "Lexus ES250" стоимостью 18 тысяч 500 долларов США, пообещав отдать деньги на следующий день. Но не выполнив обещанного, в последствии скрывала свое местонахождение.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

Оперативниками четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района была установлена и задержана подозреваемая в совершении мошенничества Т.А. 1981 года рождения. Ее в порядке статьи 98 УПК КР водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время, продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим фактам преступлений.

Милиционеры просят, всех граждан, пострадавших от злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, сообщать по следующим номерам телефонов: 0(551) 102-180, 0(702) 106-020 и 102.