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В Кыргызстане пройдет акция "Караван права"

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- Айжан Мамбеталиева
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Институт омбудсмена сообщает, что с 4 октября инициирует старт проекта, посвященного международному Дню защиты прав человека (10 декабря), который называется "Укук кербени" ("Караван права").

В соответствии с данным проектом, в течение месяца руководство и представители центрального аппарата омбудсмена будут выезжать в регионы республики. В частности, Токон Мамытов, его заместители Гульнара Жамгырчиева и Альберт Колопов, руководитель аппарата Аскат Азарбеков, а также заведующие профильных отделов института акыйкатчы проведут выездные приемы граждан на местах, в том числе встречи с активом районов и населения, в ходе которых будут приниматься заявления и жалобы от граждан, а также предоставлены необходимые юридические консультации. Кроме того, приемы граждан будут проведены с привлечением к участию в них представителей всех ветвей власти и органов прокуратуры.

Также сотрудники аппарата омбудсмена будут осуществлять мониторинг соблюдения прав и свобод человека в социальных и закрытых учреждениях республики.

Рабочие встречи по областям будут способствовать выявлению системных нарушений прав человека в регионах Кыргызстана.

По итогам поездки государственным органам каждой области страны будут направлены соответствующие письма с предписаниями и предложениями по обнаруженным нарушениям.


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URL: https://www.vb.kg/407141
Теги:
омбудсмен, правозащитники, Кыргызстан, проект
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