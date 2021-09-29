В Кыргызстане пройдет акция "Караван права"

Институт омбудсмена сообщает, что с 4 октября инициирует старт проекта, посвященного международному Дню защиты прав человека (10 декабря), который называется "Укук кербени" ("Караван права").

В соответствии с данным проектом, в течение месяца руководство и представители центрального аппарата омбудсмена будут выезжать в регионы республики. В частности, Токон Мамытов, его заместители Гульнара Жамгырчиева и Альберт Колопов, руководитель аппарата Аскат Азарбеков, а также заведующие профильных отделов института акыйкатчы проведут выездные приемы граждан на местах, в том числе встречи с активом районов и населения, в ходе которых будут приниматься заявления и жалобы от граждан, а также предоставлены необходимые юридические консультации. Кроме того, приемы граждан будут проведены с привлечением к участию в них представителей всех ветвей власти и органов прокуратуры.

Также сотрудники аппарата омбудсмена будут осуществлять мониторинг соблюдения прав и свобод человека в социальных и закрытых учреждениях республики.

Рабочие встречи по областям будут способствовать выявлению системных нарушений прав человека в регионах Кыргызстана.

По итогам поездки государственным органам каждой области страны будут направлены соответствующие письма с предписаниями и предложениями по обнаруженным нарушениям.