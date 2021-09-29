Таджикистан в условиях резкого роста цен на ГСМ сократил их ввоз

Около 389 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму $234 млн импортировано Таджикистаном в январе-августе этого года, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

Импорт топлива по весу сократился на 6%, а стоимость - выросла на 17,8% по сравнению с этим же периодом 2020 года.

Средняя цена одной тонны импортированных нефтепродуктов в январе-августе этого года выросла до $602 с $480 в аналогичном периоде 2020 года.

Розничная стоимость бензина на заправках страны за восемь месяцев текущего года выросла на 58,9%, сжиженного газа – на 80%, дизельное топливо (солярка) – на 39,4%.

В самой республике за этот период произведено 297 тонн бензина, что на 50% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Отметим, что Таджикистан для удовлетворения своих нужд импортирует горюче-смазочные материалы. Главным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остается Россия, а подавляющая часть сжиженного газа импортируется из Казахстана.

Рост стоимости автомобильного топлива в Таджикистане наблюдался с самого начала года, но резкое его подорожание началось с марта.

Поставщики объясняют беспрецедентное повышение стоимости нефтепродуктов подорожанием нефти и, соответственно, ростом цен на них в странах-экспортерах.

Также указывается на одностороннее закрытие границы в конце апреля этого года Кыргызстаном, откуда, по данным поставщиков, завозилась контрабандное топливо в больших объемах.

Источник: asiaplustj.info