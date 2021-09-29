Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Воспитанник детдома Игорь Якунин погиб от рефлекторной остановки сердца

253  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Воспитанник детского дома Игорь Якунин погиб от рефлекторной остановки сердца. Такие данные предоставляет пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ведомстве расследуется дело по факту смерти 13-летнего Игоря Якунина, который был воспитанником Военно-Антоновского детского дома. Вечером 1 июня мальчик погиб при непонятных обстоятельствах. Его старший брат Богдан несколько раз обращался к президенту страны с просьбой взять это дело под свой личный контроль. Его беспокойство было не беспочвенным, по словам Богдана, другой воспитанник детского дома сам признался, что ударил Игоря в область груди, после чего мальчик упал и через некоторое время скончался.

На днях вышло заключение комиссионной экспертизы по делу о смерти мальчика. Материалы по данному факту расследуются следственной службой ГУВД Чуйской области. Заключение комиссионной экспертизы показало, что смерть наступила от рефлекторной остановки сердце в результате тупой травмы в область грудной клетки. Досудебное расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407143
Теги:
ГУВД, Чуйская область, погиб ребенок, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  