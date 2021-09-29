Воспитанник детдома Игорь Якунин погиб от рефлекторной остановки сердца

Воспитанник детского дома Игорь Якунин погиб от рефлекторной остановки сердца. Такие данные предоставляет пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ведомстве расследуется дело по факту смерти 13-летнего Игоря Якунина, который был воспитанником Военно-Антоновского детского дома. Вечером 1 июня мальчик погиб при непонятных обстоятельствах. Его старший брат Богдан несколько раз обращался к президенту страны с просьбой взять это дело под свой личный контроль. Его беспокойство было не беспочвенным, по словам Богдана, другой воспитанник детского дома сам признался, что ударил Игоря в область груди, после чего мальчик упал и через некоторое время скончался.

На днях вышло заключение комиссионной экспертизы по делу о смерти мальчика. Материалы по данному факту расследуются следственной службой ГУВД Чуйской области. Заключение комиссионной экспертизы показало, что смерть наступила от рефлекторной остановки сердце в результате тупой травмы в область грудной клетки. Досудебное расследование продолжается.