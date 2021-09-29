На территории БГУ открыли памятник академику Кусеину Карасаеву

В мероприятии приняли участие государственный секретарь КР Чолпонбек Абыкеев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, представители научного сообщества, трудовой коллектив и студенты Бишкекского гуманитарного университета.

Участники торжества возложили цветы к памятнику академика.

Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев в своем выступлении особо подчеркнул, что около десяти лет назад Садыр Жапаров отмечал необходимость установления памятника Кусеину Карасаеву и сегодня, благодаря личной инициативе президента, состоялось открытие памятника.

Чолпонбек Абыкеев зачитал поздравление от имени главы государства, где говорится, что сегодняшнее событие посвящено заслуженному деятелю науки, одному из основоположников кыргызского языкознания Кусеину Карасаеву:

"Для нас большая честь установить памятник Кусеину Карасаеву, великому сыну Кыргызстана, выдающемуся ученому и просветителю тюркского мира, почетному академику Национальной академии наук, лексикологу и лексикографу, который является частью истории для будущих поколений.

В нашей истории были замечательные личности, которые внесли большой вклад в развитие социально-экономической сферы, культуры, образования и науки нашей страны. Кусеин Карасаев занимает достойное место среди таких великих личностей. Наш академик неустанно трудился над сохранением культуры и истории кыргызского народа, в том числе кыргызского языка, и оставил образовательное наследие будущим поколениям

Из воспоминаний о Кусеине Карасаеве: "Этот замечательный человек был знатоком кыргызского языка, отличным историком, упорным ученым, детально изучавшим язык и неутомимо занимавшимся наукой. Он был яркой личностью, легко умеющим расположить к себе человека своей магией речи. Он был очень умным, дальновидным человеком, который иногда весело смеясь, мог сказать добрые слова, какие хотел бы услышать человек и продолжал свою беседу".

Кусеин Карасаев - один из проводников кыргызского народа в мир образования.Труды нашего мастера - "Орфографический словарь кыргызского языка", "Русско-кыргызский словарь" и "Словарь Карасаева" ("Карасай сөздүк"), являются драгоценным наследием и богатством сегодняшнего и завтрашнего поколений.

Кусеин Карасаев успешно выполнил ответственную, сложную и почетную миссию по совершенствованию и обогащению кыргызского языка, неустанно работая над этим делом как в советское время, так и в постсоветский период.

Жизненный путь и бесценное наследие великого ученого и педагога, просвещавшего народ, показавшего богатство кыргызского языка и приложившего все свои силы для его возвеличивания, по-прежнему актуальны сегодня в деле внедрения кыргызского языка, который является ключевым элементом государственности, во все сферы жизнедеятельности и преобразования его в язык для всеобщего средства общения.

Также призываю наших ученых внимательно изучить научные труды Карасаева, оставившего уникальное наследие кыргызскому народу, совместить их с современными нормами и создать работы, которые принесут пользу обществу.

Да не только научные труды Кусеина Карасаева, но и его жизнь была славной и примерной для всех. Он жил в трудные времена, прошел через лишения, страдания, бедствия и притеснения. Однако, не опуская руки и не пеняя на судьбу, он неустанно развивался и стремился к знаниям. Молодые люди, знакомясь с его биографией и творчеством, осознают, что в сегодняшней стабильной жизни имеются много возможностей принести пользу для общества, народа и государства. Таким образом, жизнь Карасаева, своеобразн? ?го дехканина науки, дает воодушевление и вдохновение следующим поколениям, открывая им путь в мир знаний.

Думаю, наши образованные молодые люди, каждый раз смотря на памятник Карасаеву, будут брать с него ценностные ориентиры и уроки для себя.

Поздравляю всех, прежде всего трудовой коллектив и студентов Бишкекского государственного университета имени Кусеина Карасаева, с праздником!".