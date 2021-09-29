Продбезопасность КР. Как обеспечить доступность продуктов для населения?

Что нужно сделать, чтобы продовольственная система Кыргызстана вышла на новый уровень? Как обеспечить доступность продуктов питания для населения? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня, 29 сентября, в Бишкеке представители Минсельхоза КР, системы ООН и эскперты. Мероприятие было приурочено к прошедшему Саммиту по продовольственным системам 2021.

Как было заявлено на встрече, Кыргызстан на протяжении последних трех десятилетий испытывал несколько продовольственных шоков. Наиболее чувствительным оказался кризис 2020-2021 годов, вызванный пандемией коронавируса: продовольственная инфляция составила 17,6% в прошлом году и продолжает расти в этом. На состояние продовольственной безопасности негативное влияние оказали и проблемы с нехваткой воды фермерам. Кризисные явления привели к росту бедности.

Экспертами была разработана программа распространения устойчивых продовольственных систем в КР к 2030 году. Согласно документу, рост производства и обеспечение доступности продуктов питания для наиболее уязвимых слоев являются постоянными приоритетами правительства страны. Так, в меры государства по смягчению кризисов входят: регулирование цен на базовые продукты питания, закупка зерна у местных фермеров, распределение продовольствия уязвимым слоям населения, формирование стратегических запасов продовольствия, субсидирование фермеров, введение торговых барьеров на экспорт и другое.

В эффективности запрета на экспорт отдельных продуктов питания не уверен эксперт в области продовольственных систем Канат Тилекеев. Также он считает, что государство не может и не должно контролировать цены на все продукты питания, приведя в пример рост стоимости моркови этим летом.

"Морковь важна, но это не продукт без которого люди умрут. Можно ограничить экспорт моркови, но насколько это все оправдано? Нужно смотреть с двух сторон: для нас потребителей цена выросла - это минус, но для производителей - это плюс. Их у нас тоже много, и они также должны быть в выигрыше. Есть девять важных продуктов, которые входят в систему нашей продбезопасности, там моркови нет. Хорошо, вы употребляете 1 кг моркови в месяц на человека, но это не предмет первой необходимости. Хлеба, мучных изделий мы употребляем 170 граммов в сутки на человека. Т.е. потребность гораздо выше и важность этого продукта выше. Поэтому, я считаю, государство должно контролировать самые базовые продукты - мясо, молоко, сахар и т.п. Иначе можно нанести вред бизнес среде - производителям", - считает Тилекеев.

По его словам, государственная политика в области регулирования цен на продукты питания должна быть сбалансирована. То же касается и помощи населению в преодолении продовольственного кризиса.

"Нужно увеличить расходы на социальные нужды. Не все люди страдают одинаково от повышения цен на продовольствие. Сильнее всего это сказывается на более бедных слоях населения. Здесь важно, чтобы был эффективный механизм. Вот цены поднялись и уязвимым гражданам соответсвенно на эту сумму нужно увеличить компенсацию. Этого механизма пока нет", - отметил эксперт.