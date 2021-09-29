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КР реализует с РФ новые проекты в образовательной сфере

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- Евгений Денисенко
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Перспективы сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах рассмотрены в ходе посещения Московского государственного лингвистического университета послом КР в РФ Гульнарой-Кларой Самат. Она встретилась здесь с руководством, преподавателями и студентами данного вуза, уже длительное время активно сотрудничающего с высшими учебными заведениями Кыргызстана.

Участие во встречах приняли ректор МГЛУ Ирина Краева, проректор по проектной деятельности и молодежной политике Иннара Гусейнова, директор Проектного офиса и международного сотрудничества Ольга Егорова, начальник Управления международного сотрудничества и интернационализации Ирина Шокина, главы дирекций Института международных отношений и социально-политических наук Ольга Титкова, Базовой организации по языкам и культуре государств СНГ Владимир Конев, заведующей кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья Женишгуль Хулхачиевой (Байтерекова) и другие.

Также Посол встретилась со студентами переводческого факультета, институтов международных отношений и социально-политических наук, международных образовательных программ МГЛУ в рамках проведения Единого урока, посвященного 30-летию Содружества Независимых Государств.

Собеседники познакомили посла с особенностями учебного процесса в МГЛУ, который сегодня является базовой организации по языкам и культуре государств СНГ. В свою очередь Гульнара-Клара Самат рассказала о проводимой в Кыргызстане работе по сохранению национальной культуры, традиционных и общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Стороны подтвердили готовность продолжать реализацию совместных проектов в социальной, гуманитарной, научной, воспитательной и образовательной областях.

Напомним, что в МГЛУ уже многие годы действует Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, у истоков создания которого стоял сам выдающийся писатель. Бессменный руководитель этого центра – Женишгуль Хулхачиева, а возглавляемая ею кафедра - единственная такого рода среди всех вузов России. "В нашем вузе, - рассказала она, - подготовлена целая программа интенсивного обучения языкам стран СНГ, один из ее сегментов – курс кыргызского языка. Обучение проводят квалифицированные специалисты, по завершению занятий слушатели получат сертификаты".

Московский государственный лингвистический университет также уже не раз становился местом проведения международных мероприятий, связанных с историй и культурой Кыргызстана. Они были посвящены, в частности, Чингизу Айтматову, поэту Алыкулу Осмонову, манасчи Саякбаю Каралаеву, государственному и военному деятелю Шабдану Жантай уулу (Шабдану баатыру).


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URL: https://www.vb.kg/407149
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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