Пойдут ли талибы на Таджикистан?

Своим мнением по этому вопросу на своей странице в соцсети Facebook поделился таджикский политолог Парвиз Муллоджонов.

В последние дни все больше сообщений о том, что талибы и их союзники якобы планируют провести некие военные акции на таджикско-афганской границе. Большинство воспринимает эти сообщения с недоверием и скептицизмом.

Доминирует мнение, что правительство "Талибан" (запрещено в Таджикистане) слишком зависит сегодня от мирового сообщества, нуждается в хорошем имидже и деньгах и поэтому не допустит нарушения границ. Считается, что талибы не решатся на нарушение границы, им это невыгодно, а они прагматики.

Однако, у талибов, как и у всех радикалов, есть своя логика, согласно которой все может выглядеть совсем не так однозначно.

Если мы попытаемся взглянуть на ситуацию с учётом их менталитета, мировоззрения и опыта, то последствия обострения на границе могут представляться несколько по-другому, в частности:

Давление на Таджикистан

Во-первых, масштабные провокации на границе талибы могут рассматривать как средство давления на руководство Таджикистана, с целью заставить его изменить свою позицию, отказаться от поддержки Фронта национального сопротивления.

Сегодня Таджикистан остался единственной страной СНГ, которая последовательно отказывается идти на сделку с талибами. Такая позиция представляет большую опасность для "Талибан", так как Таджикистан может использоваться другими странами, недовольными их приходом к власти, в качестве центра и плацдарма для организации поддержки для сил сопротивления.

Талибы могут также посчитать, что если преподать урок Таджикистану, то это также послужит дополнительным стимулом и предупреждением для других стран-соседей по региону.

Во-вторых, талибы могут посчитать, что в любом случае не проиграют, так как вряд ли задействуют свои собственные силы.

Вперед пошлют своих союзников из числа таджикских, кавказских и среднеазиатских талибов – если они потерпят поражение, то ослабнут и станут больше зависимы от руководства "Талибан".

Если же у них даже частично получится закрепиться на той стороне, то Таджикистану и его союзникам уже долго будет не до поддержки ФНС и не до афганских дел.

Деньги на джихад

Проблемы с международным обществом также легко решаются – проведут серию показательных наказаний, уберут слишком самостоятельных командиров, которых и так собирались ликвидировать.

Всегда найдутся "эксперты", которые скажут, что именно правительство "Талибан" остановило провокации на границе, и что именно оно единственное препятствие на пути ИГИЛ и так далее.

И, вообще, почему "Талибан" должны опасаться реакции международного сообщества – после того, как все договорённости с США и странами-донорами нарушены – и без особых последствий? Против них до сих пор даже санкций не ввели и не собираются вводить.

Насчет денег тоже нет проблем – в любом случае, возьмут еще денег у Запада и Китая, чтобы бороться с экстремистами, и возьмут еще столько же у спонсоров джихадистов, чтобы продолжать джихад.

Талибы в состоянии эйфории

Надо еще понимать, что талибы и их союзники находятся в состоянии эйфории и неадекватно оценивают свои силы и возможности. С их точки зрения, они победили благодаря божественной помощи – нанесли поражение 200 тысячной армии Коалиции, 300-тысячной афганской армии и полиции, страна без сопротивления упала им в руки.

На этом фоне 30 тысяч таджикских солдат и 6-тысячная российская база может представляться не такой уж большой проблемой.

Если просмотреть салафитские и джихадистские интернет ресурсы, то создается впечатление, что талибы и их местные союзники не вполне адекватно воспринимают ситуацию в регионе.

Джихадисты рассматривают регион в качестве особо уязвимого слабого звена, где из-за пандемии и кризиса их ждут не дождутся миллионы мусульман – так что достаточно только подтолкнуть и все начнёт сыпаться - вот тебе и новый Халифат.

Возможно, в создании такой картины сыграли свою роль также пропагандисты различных среднеазиатских экстремистских организаций, начиная от "Хизб-ут-Тахрир", "Ансаруллах", "ИДУ" (все запрещены в Таджикистане) и так далее.

Логика и идеология "Талибан"

Конечно, никто не может сейчас утверждать, что провокации на границы произойдут. Но, с другой стороны, нельзя успокаиваться и с полной уверенностью утверждать обратное.

Странно видеть, когда люди с двумя-тремя университетскими дипломами начинают рассуждать о логике и прагматизме талибов, указывать, что им выгодно, и предсказывать их дальнейшие шаги. На самом деле, там, где есть идеология и вера, нет смысла искать логику – во всяком случае, в ее традиционном понимании.

Прагматизм талибов, как и прагматизм любой экстремистской организации, ограничивается только вопросами тактики. Это только инструмент для реализации своего видения мира и достижения своих стратегических целей, которые никогда не меняются.

О чем речь?

"Талибан" после ухода американских сил активизировали наступление и 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани сбежал, талибы заявили об окончании войны. Единственным не сдавшимся регионом остаётся провинция Панджшер: талибы взяли админстративный центр, но бои под командованием Ахмада Масуда продолжаются.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

Президент Таджикистана не раз выступал в поддержку Панджшера и требовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков.

В Душанбе заявили, что никакой другой кабинет министров, "сформированный путем угнетения", не признают.

В начале недели и.о. замглавы сформированного движением "Талибан" правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны.

Талибы также заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев. По словам представителя талибов, мера направлена на устранение угроз безопасности.

"Десятки спецподразделений Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) были развернуты в Тахаре..., были размещены... десятки тысяч спецназовцев", - написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахид.

Фантастические "тысячи воинов"?

На прошлой неделе СМИ сообщили о возможном нападении группировки "Ансаруллах" на севере Афганистана на Таджикистан.

Источник в Погранвойсках Таджикистана сообщил Радио "Озоди", что "мы чувствуем угрозу с того берега и готовы отражать любую атаку".

До этого поступали сообщения о создании талибами ячейки группировки смертников "Лашкаре Мансури" на центр провинции Бадахшан.

Панджшеровец в правительстве "Талибан". Кто он?

Тем временем, Sputnik Таджикистан со ссылкой на свои источники сообщает, что "преувеличение численности подразделения "Ансаруллах", которое, как утверждается, состоит в основном из таджиков, вероятно, является полной пропагандой, поскольку группа не представляет особой угрозы".

По словам этих источников, "нусайских талибов не более 70 человек".

Также Sputnik со слов источников сообщает, что "Лашкаре Мансури" вовсе не многотысячные войска и жестокий батальон смертников, как описывают талибы.

Основные силы этого "спецотряда" - это боевики "Талибана", завербованные из полиции и сил безопасности, а также члены иностранных террористических организаций.

"Их не тысячи. В Бадахшан поехали всего 500 человек. Половина из них была неопытной местной молодежью, которая сидела в форме на мотоциклах. Те, кто носит маски и форму, - это иностранные террористы, сотрудники полиции и службы безопасности. Их форма также принадлежит бывшему Министерству внутренней безопасности ", - сказал один из собеседников Sputnik Таджикистан.

Источник: asiaplustj.info