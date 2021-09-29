Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

В Кыргызстане пройдет очередная сессия ТюркПА

102  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Укрепление сотрудничества в области образования и культуры провозглашено одним из приоритетов в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Ее десятая пленарная сессия прошла 27–28 сентября в городе Туркестан на юге Казахстана, с участием глав парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции.

Делегацию Кыргызстана возглавил председатель Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

Как отметил обратившийся с приветственным словом к участникам сессии Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, обе ассамблеи, МПА и ТюркПА, активно поддерживают взаимодействие уже более десяти лет. И разделяют общие ценности и взгляды на актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Одним из ключевых направлений партнерства Дмитрий Кобицкий назвал сотрудничество в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму.

"Наша главная цель как региональных парламентских ассамблей - объединение усилий для законодательного обеспечения противодействия такому вызову и обмен опытом реагирования на проявления международного терроризма", - говорится в послании, которое на заседании зачитал заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурбек Сатвалдиев.

В ходе заседания состоялась церемония передачи председательства в ТюркПА парламенту Казахстан. По словам спикера Мажилиса этого парламента Нурлана Нигматулина, Казахстан в качестве председателя ТюркПА сосредоточит усилия на увеличении числа стран-участниц ассамблеи, а также на деятельности, направленной на укрепление сотрудничества в области образования и культуры.

Принято решение, что следующее, одиннадцатое, пленарное заседание этой ассамблеи пройдет в 2022 году в Кыргызстане, сообщили в МПА СНГ.

ТюркПА, созданная по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включает в себя парламентариев из Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции. В 2014 году статус наблюдателя в этой организации получила Венгрия. Парламентская ассамблея действует под эгидой Совета сотрудничества тюркоязычных стран, членами которого в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Десятое пленарное заседание ТюркПА планировалось провести в прошлом году в Казахстане, однако из-за пандемии оно было перенесено на 2021 год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407159
Теги:
ТюркПА, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  