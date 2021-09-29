В Кыргызстане пройдет очередная сессия ТюркПА

Укрепление сотрудничества в области образования и культуры провозглашено одним из приоритетов в рамках Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Ее десятая пленарная сессия прошла 27–28 сентября в городе Туркестан на юге Казахстана, с участием глав парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции.

Делегацию Кыргызстана возглавил председатель Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

Как отметил обратившийся с приветственным словом к участникам сессии Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, обе ассамблеи, МПА и ТюркПА, активно поддерживают взаимодействие уже более десяти лет. И разделяют общие ценности и взгляды на актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Одним из ключевых направлений партнерства Дмитрий Кобицкий назвал сотрудничество в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму.

"Наша главная цель как региональных парламентских ассамблей - объединение усилий для законодательного обеспечения противодействия такому вызову и обмен опытом реагирования на проявления международного терроризма", - говорится в послании, которое на заседании зачитал заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурбек Сатвалдиев.

В ходе заседания состоялась церемония передачи председательства в ТюркПА парламенту Казахстан. По словам спикера Мажилиса этого парламента Нурлана Нигматулина, Казахстан в качестве председателя ТюркПА сосредоточит усилия на увеличении числа стран-участниц ассамблеи, а также на деятельности, направленной на укрепление сотрудничества в области образования и культуры.

Принято решение, что следующее, одиннадцатое, пленарное заседание этой ассамблеи пройдет в 2022 году в Кыргызстане, сообщили в МПА СНГ.

ТюркПА, созданная по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включает в себя парламентариев из Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции. В 2014 году статус наблюдателя в этой организации получила Венгрия. Парламентская ассамблея действует под эгидой Совета сотрудничества тюркоязычных стран, членами которого в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Десятое пленарное заседание ТюркПА планировалось провести в прошлом году в Казахстане, однако из-за пандемии оно было перенесено на 2021 год.