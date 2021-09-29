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Турция освещает свое неолитическое наследие с Таш Тепелер

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- Бакыт Стамов
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Министерство культуры и туризма Республики Турция и Агентство по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) представили TAŞ TEPELER - проект, целью которого является выявление земли, на которой произошли изменения в истории человечества и великая трансформация образа жизни охотников-собирателей в сельское хозяйство, с серией посещений, встреч и мероприятий с 21 по 27 сентября 2021 года. В рамках программы академики и исследователи из Турции и всего мира встретились на гибридном симпозиуме на тему "Отражения неолита в мире" в Шанлыурфе 23 сентября 2021 года.

Проект Таш Тепелер включает археологические раскопки и исследования, проводимые в семи районах: Гёбеклитепе, Карахантепе, Гюрчютепе, Сайбурч, Чакмактепе, Сефертепе и курган Ени Махалле. Были также посещены временно открытые раскопки в Карахантепе. Раскопки проводятся научными комитетами и Дирекцией музея Шанлыурфа под руководством Главного управления культурных ценностей и музеев Министерства культуры и туризма Республики Турция.

Во время визита в Карахантепе министр культуры и туризма Республики Турция Мехмет Нури Эрсой отметил, что эти памятники и их раскопки свидетельствуют о важном вкладе Анатолии в историю человечества.

"В ближайшие дни начнутся раскопки курганов Аянлар, Йогунбурч, Харбецуван, Курттепеси и Ташлытепе в рамках первой фазы проекта исследования неолита Шанлыурфа, который состоится в период с 2021 по 2024 год. В некоторых из этих областей уже проводились геомагнитные измерения и наземные радиолокационные измерения. Эти измерения будут продолжены параллельно с раскопками. Это значительный проект с выдающимся содержанием и впечатляющими результатами", - сказал министр Эрсой.

"Как Министерство, мы несем ответственность за этот проект вместе с нашими заинтересованными сторонами. Планировалось сотрудничество с 12 учреждениями и организациями, в том числе с восемью университетами в Турции. В рамках этого были подписаны протоколы прямого сотрудничества между Стамбульским университетом, Харранским университетом и Анкарским университетом знаний. Мы также задействовали восемь университетов в пяти разных странах и четыре международных академий, институтов и музеев в исследовательском проекте эпохи неолита Шанлыурфа, установив широкий международный охват с Японией, Россией, Германией, Соединенным Королевством и Францией", - отметил он.

Регион Шанлыурфа является домом для первых примеров организованного труда и специализации в истории цивилизации. В период с 2021 по 2024 год раскопки будут проводиться в общей сложности в 12 местах, включая Карахантепе, место с более чем 250 Т-образными мегалитическими блоками, аналогичными тем, которые находятся в Гёбеклитепе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что находки этих раскопок внесут значительный и далеко идущий вклад в наши знания о человечестве в доисторические времена, включая его повседневную жизнь и ритуалы. По оценкам, в Шанлыурфе есть несколько стоянок, похожих на Гёбеклитепе, которые отражают ранние фазы эпохи неолита. Недавние находки из раскопок Карахантепе выставлены на "Выставке Карахантепе и неолита людей" в Археологическом музее Шанлыурфы, которая была открыта 23 сентября 2021 года во время презентации проекта Таштепелер.

Проект Таштепелер, который 12000 лет назад считался началом превращения убежищ в дома, в результате которого возникли деревни, сформировалось расслоенное общество и развилась способность вести базовую торговлю. Считается, что монументальные мегалитические сооружения в этом районе были общественными пространствами, где собирались люди.

Международный всемирный неолитический конгресс, который состоится в 2023 году в рамках Исследовательского проекта эпохи неолита, будет включать в себя многочисленные научные сессии и продемонстрирует уникальные культурные сокровища Шанлыурфы эпохи неолита.

О TGA:

TGA стремится сделать Турцию широко известным брендом во внутреннем и международном туризме. TGA продвигает все возможные аспекты наследия Турции, а также участвует в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной коммуникационной и маркетинговой деятельности, чтобы помочь увеличить долю индустрии туризма в национальной экономике, одновременно улучшая впечатления всех, кто посещает Турцию. TGA несет ответственность за проведение всех рекламных, маркетинговых и коммуникационных мероприятий, чтобы помочь Турции достичь своих целей в области туризма, продвигать и продавать текущие туристические ресурсы по всему миру, а также обнаруживать, развивать и предоставлять потенциальные туристические ресурсы в соответствии с туристическими стратегиями и политикой, разработанными Министерство культуры и туризма.

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