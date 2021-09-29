Житель Бишкека о том, почему так важно пройти вакцинацию

65-летний житель Бишкека Нурмамбет Джузмалиев рекомендует всем кыргызстанцам пройти вакцинацию.

По его словам, он вместе со своей женой получил два компонента вакцины, отметив, что никаких побочных эффектов не было.

Также он рассказал, что недавно потерял своего близкого друга из-за COVID-19, которого он предупреждал его и просил, чтобы тот привился. Однако, приятель, ссылаясь на то, что он все время сидит дома и никуда не выходит, отказывался последовать его совету.

"Недавно прошло 40 дней со дня его смерти, очень жаль, что он меня не послушал, я ему много раз говорил, чтобы он получил вакцину. И сейчас тоже своим близким рекомендую это сделать, кто –то слушает, а кто-то игнорирует. Но вакцинироваться нужно обязательно", - рассказал Джузмалиев.