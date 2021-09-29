Панфиловской школе-интернату передали школьные принадлежности

Сегодня, 29 сентября, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев вручил школьные принадлежности руководству Панфиловской школы - интернат, приобретенные при поддержке почетного консула Польши Александра Златкина на общую сумму 38 тысяч сомов.

Департамент информации министерства иностранных дел сообщает, что в рамках подготовки детей к новому учебному году министерством проводится благотворительная акция, направленная на оказание посильной помощи детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями подшефных социальных учреждений.

С 2012 года министерство взяло на себя шефство над двумя образовательными социальными учреждениями, в числе которых Панфиловская школа-интернат им. К.Тилебалиева. В течение всего этого времени сотрудники МИДа оказывают всяческую поддержку этим школам и посильную помощь их воспитанникам. В настоящее время в Панфиловской школе-интернат им. К.Тилебалиева обучаются 242 воспитанника.

Благотворительные акции проводятся министерством иностранных дел совместно с дипломатическим корпусом, аккредитованным в нашей стране и клубом почетных консулов в Кыргызстане на регулярной основе и будут продолжены и в будущем.