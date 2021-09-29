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Возле Ошского рынка открыли новый участковый пункт милиции

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 29 сентября, в Бишкеке возле пересечения улиц Павлова и Рыскулова состоялось открытие нового участкового пункта милиции №5 УВД Ленинского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

"Перед началом мероприятия сотрудниками милиции и со всеми гостями данного торжества с гордостью был исполнен гимн Кыргызской Республики.

Данный участковый пункт милиции открылся по инициативе руководства ГУВД и УВД Ленинского района Бишкека.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник ГУВД г. Бишкек Азамат Ногойбаев и его заместитель Тилек Тюкебаев, начальник СОБ ГУВД г. Бишкек Кайрат Рахманов, начальник УВД Ленинского района Бакытбек Нарчаев и его заместитель Канат Досов, начальник ГОМ-1 УВД Ленинского района Болот Артыкулов и весь личный состав Управления. Также присутствовали глава муниципальной администрации Ленинского района мэрии г. Бишкек Русланбек Тагаев и Генеральный директор строительной компании "Кут" Жоомарт Сулайманов и его помощник Тариэль Турдубаев.

Азамат Ногойбаев поблагодарил всех за внесенный вклад в столичную милицию, оказанную помощь и сотрудничество. Также, пожелал всем благополучия, стабильного роста и вручил торжественно ведомственные медали директору строительной компании "КУТ" и его представителям.

Отметим, что новое отделение милиции работает круглосуточно. В данном участковом пункте милиции уже несут службу 12 сотрудников, которые будут обслуживать прилегающую территорию", - говорится в сообщении пресс-службы УВД Ленинского района.


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URL: https://www.vb.kg/407166
Теги:
Ленинский район, Бишкек, УВД
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