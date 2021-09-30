Дастан Бекешев: В вопросе Кумтора не нужно идти против президента

Депутат ЖК Дастан Бекешев рассказал, что считает правильным, что золото, добытое на Кумторе, хранится в Кыргызстане. Парламентарий заявил, что в этой части он полностью поддерживает инициативу новой власти по возвращению самого крупного золоторудного месторождения республики под национальный контроль.

"То, что золото храниться у нас в стране, это очень правильно, потому что под золото можно выпустить любую валюту и любую ценную бумагу", - сказал Бекешев.

Вместе с тем, отметил народный избранник, нужно четко понимать, что золото Кумтора – это народное достояние.

"Не внешнего управляющего, господина Болтурука, не президента, ни кого-либо еще. Это народное богатство. И поэтому то, что президент вернул народу народное богатство – это правильно", - сказал он.

По словам Бекешева, сейчас очень важно, чтобы народ получал достоверную и полную информацию обо всем, что касается золота Кумтора.

"Сколько золота мы добыли? Где оно храниться? Не надо физический адрес, просто скажите, в какой организации оно хранится. Сколько мы получаем денег от этого золота? Куда мы тратим эти деньги от этого золота? Мы же имеем право знать об этом. Почему-то, когда мы просто такие вопросы задаем, нам говорят: вы политизируете этот вопрос", - говорит Дастан Бекешев.

Он подчеркивает, что все эти вопросы не означают отсутствие поддержки президенту со стороны народа по кумторскому вопросу.

"Никто не говорит, что нужно идти против президента. Ни в коем случае. Он главнокомандующий, ему виднее, он знает больше. Но все-таки на такие вопросы кыргызстанцев отвечать нужно. Народ должен знать. Если народ не будет знать, будут подозрения и эти подозрения рано или поздно выльются в социальный взрыв. Когда люди поймут, что хотя им постоянно говорят: где-то есть золото Кыргызстана, самим им не становится жить лучше, богаче, они будут думать, что это золото кто-то его ворует", - уверен парламентарий.

По его мнению, если подобную информацию держать в тайне, то кыргызстанцы, недовольные положением дел и дефицитом сведений о Кумторе, рано или поздно выйдут [на площадь].

"И тогда будут спрашивать очень громко. Не только Бекешев, Никитенко будут спрашивать, будут спрашивать сотни тысяч людей. Особенно те, кто живут рядом с Кумтором. Они первыми начнут спрашивать. Потому что мы должны знать, куда эти деньги направляются. Если на улучшение жизни людей, то это классно. Если непонятно куда, то тогда будут вопросы", - сказал депутат.