Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Дастан Бекешев: В вопросе Кумтора не нужно идти против президента

835  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат ЖК Дастан Бекешев рассказал, что считает правильным, что золото, добытое на Кумторе, хранится в Кыргызстане. Парламентарий заявил, что в этой части он полностью поддерживает инициативу новой власти по возвращению самого крупного золоторудного месторождения республики под национальный контроль.

"То, что золото храниться у нас в стране, это очень правильно, потому что под золото можно выпустить любую валюту и любую ценную бумагу", - сказал Бекешев.

Вместе с тем, отметил народный избранник, нужно четко понимать, что золото Кумтора – это народное достояние.

"Не внешнего управляющего, господина Болтурука, не президента, ни кого-либо еще. Это народное богатство. И поэтому то, что президент вернул народу народное богатство – это правильно", - сказал он.

По словам Бекешева, сейчас очень важно, чтобы народ получал достоверную и полную информацию обо всем, что касается золота Кумтора.

"Сколько золота мы добыли? Где оно храниться? Не надо физический адрес, просто скажите, в какой организации оно хранится. Сколько мы получаем денег от этого золота? Куда мы тратим эти деньги от этого золота? Мы же имеем право знать об этом. Почему-то, когда мы просто такие вопросы задаем, нам говорят: вы политизируете этот вопрос", - говорит Дастан Бекешев.

Он подчеркивает, что все эти вопросы не означают отсутствие поддержки президенту со стороны народа по кумторскому вопросу.

"Никто не говорит, что нужно идти против президента. Ни в коем случае. Он главнокомандующий, ему виднее, он знает больше. Но все-таки на такие вопросы кыргызстанцев отвечать нужно. Народ должен знать. Если народ не будет знать, будут подозрения и эти подозрения рано или поздно выльются в социальный взрыв. Когда люди поймут, что хотя им постоянно говорят: где-то есть золото Кыргызстана, самим им не становится жить лучше, богаче, они будут думать, что это золото кто-то его ворует", - уверен парламентарий.

По его мнению, если подобную информацию держать в тайне, то кыргызстанцы, недовольные положением дел и дефицитом сведений о Кумторе, рано или поздно выйдут [на площадь].

"И тогда будут спрашивать очень громко. Не только Бекешев, Никитенко будут спрашивать, будут спрашивать сотни тысяч людей. Особенно те, кто живут рядом с Кумтором. Они первыми начнут спрашивать. Потому что мы должны знать, куда эти деньги направляются. Если на улучшение жизни людей, то это классно. Если непонятно куда, то тогда будут вопросы", - сказал депутат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407168
Теги:
Дастан Бекешев, Садыр Жапаров, Кумтор, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  