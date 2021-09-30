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Кыргызгидромет: октябрь будет холоднее обычного

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- Александр Тузов
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Согласно ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета, октябрь в горах и предгорьях Кыргызстана будет холоднее, чем обычно на 1 градус, а в долинах температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений.

Чуйская область. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется около климатической нормы и составит +9…+11, в предгорных районах и в Кеминской долине на один градус ниже нормы и составит +4…+6. В течение октября ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2...+7 до +8...+13, в отдельные ночи возможны заморозки до -1...-3. Днем от +12…+17 до +19…+24, в отдельные дни ожидается понижение температуры воздуха до +5…+10. В Кеминской долине и предгорных районах ночью ожидается преобладание температуры воздуха 0…+5, в отдельные ночи возможны заморозки до -2…-4. Днем от +9…+14 до +15…+20, в отдельные дни ожидается понижение до +2…+7.

Иссык-Кульская область. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется около климатической нормы и составит +6…+8. В течение октября ночью +1…+6, в отдельные ночи понижение до -2…-4. Днем от +9…+14 до +15…+20, в отдельные дни понижение до +2...+7.

Таласская область. Средняя месячная температура воздуха составит +7…+9. По ночам преобладание температуры воздуха +1…+6, в отдельные ночи возможны заморозки до -2...-4. Днем от +11…+16 до +19…+24, в отдельные дни понижение температуры воздуха до +4…+9.

Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области. Средняя месячная температура воздуха около климатической нормы и составит +11…+13, в предгорных районах на один градус ниже климатической нормы и составит +6…+8. В течение октября ночью от +2...+7 до +9...+14, в отдельные ночи возможны заморозки до 0...-2. Днем от +12…+17 до +20…+25, в отдельные дни температура понизится до +7…+12. В предгорных районах ночью от +1...+6 до +7...+12, в отдельные ночи возможны заморозки до -2...-4. Днем от +9…+14 до +18…+23, в отдельные дни понижение до +4…+9.

Нарынская область. Средняя месячная температура воздуха будет около климатической нормы и составит +5…+7. В течение месяца ночью от -4…+1 до +2…+7, в отдельные ночи понижение до -3...-8. Днем от +7...+12 до +14…+19, в отдельные дни понижение температуры до +2…+7.

экскурс

В течение октября на широте Бишкека день становится на 1 час 20 минут короче. Средняя продолжительность солнечного сияния в Бишкеке уменьшается почти на 60 часов и составляет в октябре 213 часов.

Абсолютный максимум октября, 34,1 градуса, отмечался у нас 2–го числа 1941 года. Рекорд самой низкой температуры воздуха в октябре в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке принадлежит 1898 году, когда столбик термометра 23–го числа опустился до отметки минус 12,8 градуса.


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URL: https://www.vb.kg/407170
Теги:
Кыргызгидромет, прогноз погоды
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