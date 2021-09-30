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Туркменистан присоединится к Тюркскому совету в качестве наблюдателя

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На предстоящем саммите Тюркского совета Туркменистан присоединится к организации в качестве наблюдателя, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом в своем Twitter сообщает телерадиокомпания TRT.

"Тем самым, наше "семейное" фото станет законченным", - цитирует слова Чавушоглу "Интерфакс-Азербайджан".

Саммит намечен на 12 ноября, он пройдет в Стамбуле.

Соглашение о создании Тюркского совета (официально - Совета сотрудничества тюркоязычных государств) было подписано в 2009 году. Членами организации в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя.

Ранее Туркменистан не проявлял интереса к вступлению в Тюркский Совет, объясняя нежелание становиться его участником своим нейтральным статусом, напоминает "Хроника Туркменистана". В 2018 году казахстанское издание "Курсив" сообщило, что президент Гурбангулы Бердымухамедов отказался приехать на шестой саммит организации, который прошел в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата.

"Бердымухамедов, получив предложение, отказался приехать на саммит в Чолпон-Ату, отдав предпочтение посещению конефермы под Ашхабадом для общения с лошадьми Ахалтекинской породы", - написал тогда обозреватель издания.

Однако 31 марта этого года Бердымухамедов все же принял участие в качестве приглашенного гостя на неофициальном саммите Тюркского совета (мероприятие проходило онлайн). В своем выступлении туркменский лидер говорил об основных направлениях регионального взаимодействия.

Стоит отметить, что в преддверии нынешнего саммита из Стамбула начали поступать сообщения об активном преследовании активистов туркменского протестного движения. По данным Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека, накануне была задержана и отправлена в стамбульский депортационный изолятор "Селим-паша" активистка Дурсолтан Таганова. А в начале сентября руководитель оппозиционного движения "Демократический выбор Туркменистана" Мурад Курбанов, прилетевший из Франции, неожиданно был задержан на паспортном контроле в аэропорту Стамбула и выслан обратно, ему запретили въезд в Турцию до 2026 года.

Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России иноагентом), ссылаясь на источник, пишет, что вопрос о судьбе туркменских диссидентов в Турции перешёл в разряд "большой политики". Сообщается, в частности, что он включён в повестку дипломатических консультаций, направленных на вовлечение Туркменистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, очередной саммит которого намечен на ноябрь. Одним из условий туркменской стороны стало требование пресечь деятельность туркменского протестного движения на территории Турции, говорится в сообщении.

Источник: fergana.media


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URL: https://www.vb.kg/407171
Теги:
Туркменистан, ТюркПА
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