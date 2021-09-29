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"Садыр Жапаров позиционируется и идентифицируется как народный президент"

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- Бакыт Басарбек
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Власть, которая сейчас пришла в Кыргызстане, а именно Садыр Жапаров, позиционируется и идентифицируется как народный президент. Об этом сегодня, 29 сентября, на экспертной встрече "Октябрьские события 2020 года в Кыргызстане: причины, уроки, рекомендации" заявил экс-депутат ЖК, доктор исторических наук, политолог Зайнидин Курманов.

По его словам, у главы государства действительно есть поддержка электората.

"Но этот электорат может превратиться в толпу, если он будет делать реверансы в сторону милиции, прокуратуры или ГКНБ, а не в сторону народа. Силовики его не защитят, это закон нашей общественной жизни – они уйдут на три дня, а потом вернутся, потому что полиция, КГБ и судьи нужны любому режиму" - заявил политолог.

Курманов отметил, что хочет помочь стране, в котором живут его дети и внуки и не хочет, чтобы Кыргызстан превратился в страну бесконечных революций.

"Через это горнило прошли латиноамериканские страны, где каждый год были военные перевороты. Но военных невозможно было уговорить, пока 40 лет тому назад к власти не пришло гражданское правительство и оно сделало то, что никогда не делали военные правительства – перестали врать, воровать и начали служить людям. То же самое произошло в Корее, также в Японии, Сингапуре и Малайзии. В Малайзии за 30 лет изменили страну и теперь эта страна является надеждой для всех отсталых стран" - добавил он.

Аналитик предложил сделать кыргызстанский политический режим меритократией (букв. "власть достойных" от лат. meritus "достойный" + кратость "власть". - прим. ред). В этом случае, как считает он, у Кыргызстана все получится.

"Получится как получилось у Грузии, как получается сейчас в Молдове, Польше, Венгрии, Румынии и других социалистических странах" - заключил доктор наук.


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URL: https://www.vb.kg/407173
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Зайнидин Курманов
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