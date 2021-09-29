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В Узбекистане заблокировали более 10 сайтов букмекерских контор

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- Бакыт Басарбек
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В Узбекистане заблокировали более 10 сайтов букмекерских контор. Об этом сообщается на сайте Агенства по защите прав потребителей РУз.

"В нашей стране букмекерские конторы незаконны. Согласно статье 191 (азартные и другие основанные на риске игры) Кодекса об административной ответственности, а также статье 278 (организация и проведение азартных и других основанных на риске игр) Уголовного кодекса данный вид деятельности является все еще незаконным.

Вместе с тем, согласно статье 6 Закона "О рекламе" запрещается распространять в рекламе информацию о продукции, производство или реализация которой запрещены законодательством, в том числе о тотализаторах и букмекерских конторах.

Несмотря на то, что работа букмекерских контор нелегальна, рынок онлайн-букмекеров ведет активное развитие через Всемирную сеть.

Сотрудники Агентства по защите прав потребителей при АМК РУз на постоянной основе изучают соответствие рекламной информации, размещаемой в социальных сетях, требованиям законодательства о рекламе. Так, за прошедший период совместно с Агентством информации и массовых коммуникаций ограничен доступ к более 10 нелегальным сайтам. Работа в данной сфере продолжается", - говорится в сообщении ведомства. .


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URL: https://www.vb.kg/407174
Теги:
букмекеры, Узбекистан
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