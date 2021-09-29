Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов Госдумы

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК. Об этом сообщает РИА новости.

В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова, она будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.

Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.

Помимо этого, от мандатов "Единой России" в Госдуме отказались главы регионов:

-Игорь Бабушкин (Астраханская область);

-Вячеслав Гладков (Белгородская область);

-Сергей Меликов (Дагестан);

-Казбек Коков (Кабардино-Балкария);

-Бату Хасиков (Калмыкия);

-Игорь Васильев (Кировская область);

-Александр Усс (Красноярский край);

-Роман Старовойт (Курская область);

-Игорь Артамонов (Липецкая область);

-Андрей Никитин (Новгородская область);

-Олег Мельниченко (Пензенская область);

-Дмитрий Махонин (Пермский край);

-Олег Кожемяко (Приморский край);

-Николай Любимов (Рязанская область);

-Евгений Куйвашев (Свердловская область);

-Рустам Минниханов (Татарстан);

-Сергей Жвачкин (Томская область);

-Александр Моор (Тюменская область);

-Александр Бречалов (Удмуртия);

-Алексей Текслер (Челябинская область).

Также на своих должностях предпочли остаться полпред президента в Уральском федеральном круге Владимир Якушев и главврач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.

Среди коммунистов мандат сдал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".