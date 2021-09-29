В Кыргызстане хотят создать Налоговую полицию

В Кыргызстане хотят ввести новый правоохранительный орган – налоговую полицию. По крайней мере согласно новому Налоговому кодексу, который вынесен на общественное обсуждение, нынешний фискальный орган хотят усилить функциями дознания, следствия и оперативно-розыскной деятельности.

Так согласно 2 пункту 53 статьи Налогового кодекса КР, "органы налоговой службы участвуют в реализации налоговой политики. А также осуществляют досудебное производство, в том числе с функциями дознания и следствия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством КР и законодательством об оперативно-розыскной деятельности КР"

Напомним, ранее на общественное обсуждение был вынесен проект новой редакции Налогового Кодекса КР. Проект разрабатывался межведомственной рабочей группой, образованной по приказу Министерства экономики и финансов КР, куда входили депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, бизнес-сообщества и эксперты.