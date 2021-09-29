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В Кыргызстане хотят создать Налоговую полицию

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстане хотят ввести новый правоохранительный орган – налоговую полицию. По крайней мере согласно новому Налоговому кодексу, который вынесен на общественное обсуждение, нынешний фискальный орган хотят усилить функциями дознания, следствия и оперативно-розыскной деятельности.

Так согласно 2 пункту 53 статьи Налогового кодекса КР, "органы налоговой службы участвуют в реализации налоговой политики. А также осуществляют досудебное производство, в том числе с функциями дознания и следствия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством КР и законодательством об оперативно-розыскной деятельности КР"

Напомним, ранее на общественное обсуждение был вынесен проект новой редакции Налогового Кодекса КР. Проект разрабатывался межведомственной рабочей группой, образованной по приказу Министерства экономики и финансов КР, куда входили депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, бизнес-сообщества и эксперты.


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URL: https://www.vb.kg/407176
Теги:
Налоговый кодекс, Кыргызстан
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