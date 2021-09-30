Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Сегодня в Бишкеке представят результаты оценки законов КР "О СМИ"

428  0
- Азамат Касыбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 30 сентября в Бишкеке проходит круглый стол на тему "Итоги инвентаризации законов в сфере СМИ: позиция медиасообщества". В мероприятии принимают участие представители медиасектора и государственных, которые поделятся информацией о том, как проходила оценка законов в сфере СМИ и каковы её текущие результаты.

В частности, сегодня будут представлены результаты оценки законов Кыргызской Республики "О средствах массовой информации" и "О защите профессиональной деятельности журналиста". Организаторами круглого стола выступили Независимый союз журналистов и Общественное объединение "Журналисты".

Представители медиасектора также могут задать экспертам вопросы, высказать свои мнения и предложения по теме возможных изменений нормативно-правовой базы, регулирующей работу СМИ в Кыргызстане. По итогам обсуждения планируется принятие резолюции.

Проект "Медиа Диалог" финансируется Европейским Союзом через "Инструмент, способствующий стабильности и миру", и продлится до середины 2021 года. Проект охватит период, предшествующий парламентским выборам, которые планируется провести в октябре 2020 года. Цель проекта - использовать возможности средств массовой информации для поддержки свободных от конфликтов выборов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407185
Теги:
СМИ, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  