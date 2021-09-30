Сегодня в Бишкеке представят результаты оценки законов КР "О СМИ"

Сегодня, 30 сентября в Бишкеке проходит круглый стол на тему "Итоги инвентаризации законов в сфере СМИ: позиция медиасообщества". В мероприятии принимают участие представители медиасектора и государственных, которые поделятся информацией о том, как проходила оценка законов в сфере СМИ и каковы её текущие результаты.

В частности, сегодня будут представлены результаты оценки законов Кыргызской Республики "О средствах массовой информации" и "О защите профессиональной деятельности журналиста". Организаторами круглого стола выступили Независимый союз журналистов и Общественное объединение "Журналисты".

Представители медиасектора также могут задать экспертам вопросы, высказать свои мнения и предложения по теме возможных изменений нормативно-правовой базы, регулирующей работу СМИ в Кыргызстане. По итогам обсуждения планируется принятие резолюции.

Проект "Медиа Диалог" финансируется Европейским Союзом через "Инструмент, способствующий стабильности и миру", и продлится до середины 2021 года. Проект охватит период, предшествующий парламентским выборам, которые планируется провести в октябре 2020 года. Цель проекта - использовать возможности средств массовой информации для поддержки свободных от конфликтов выборов.