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В Оше задержаны подозреваемые в краже металлических оградок с кладбищ

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- Оксана Гут
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В Оше найден подозреваемый в краже металлических ограждений на кладбищах. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

Сотрудники Службы криминальной милиции отделения милиции "Сулайман Тоо" УВД Оша задержали мужчину, кравшего металлические заборы с кладбищ в южной части Оша для сдачи их на металлолом. Им оказался житель Оша Т. уулу Н., 2000 г.р.

По данным милиции, он и его сообщники с весны этого года несколько раз воровали металлические заборы с кладбищ. Далее на такси отвозили краденное в пункты приема черного металла. Деньги тратили на личные нужды.

В настоящее время проводится комплексное расследование этих фактов. Ведутся оперативные работы по выявлению и задержанию сообщников подозреваемого.

"Ответственность пунктов приема железа также рассматривается Следственной службой", - подчеркнули в УВД.

На момент публикации редакции стало известно, что сотрудники СКМ задержали еще одного подозреваемого. Подробности будут озвучены позже.


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URL: https://www.vb.kg/407187
Теги:
задержание, кладбище, кража, Ош, Кыргызстан, УВД
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