В Бишкеке состоялся тренинг по подготовке кадров трикотажного производства

Трехдневный тренинг по созданию новых образовательных услуг для подготовки и переподготовки кадров трикотажного производства прошел в Бишкеке, сообщает Международный торговый центр (ITC).

В мероприятии приняли участие представители трикотажных компаний и учебных заведений, готовящих кадры для текстильно-швейной отрасли.

Как отметила тренер, инженер-технолог Сонункуль Иманбекова, в данное время в текстильно-швейной отрасли ощущается нехватка специалистов по трикотажному производству.

"Трикотажная отрасль в КР высокотехнологичная, которая в основном работает на местном сырье, на современном японском и германском оборудовании, есть хороший кадровый потенциал из числа программистов, инженеров-электронщиков, но не хватает квалифицированных специалистов-технологов. К сожалению, наши вузы тоже не имеют специализированных учебных программ для подготовки таких кадров. Поэтому очень важно создавать новые образовательные услуги, которые бы позволили проводить подготовку и переподготовку специалистов для трикотажного производства.Создание Учебного центра при КГТУ своевременно, поскольку появилась возможность на базе центра создавать актуальные краткосрочные учебные программы для текстильно-швейной отрасли. Учебному центру необходимо тесно взаимодействовать с текстильно-швейными компаниями, чтобы создавать программы с учетом текущих потребностей отрасли. ", - сказала она.

В ходе тренинга участники ознакомились с основными принципами работы трикотажных компаний, технологическим процессом, этапами производства трикотажных изделий, особенностями их технологической обработки, а также обсудили какие компетенции важны при подготовке технологов трикотажного производства.

Участница тренинга, заведующая кафедрой технологии изделий легкой промышленности КГТУ им. И.Раззакова Имийла Рысбаева отметила, что в рамках мероприятия были детально изучены особенности при конструировании швейных изделий из трикотажного полотна, технология обработки сырья, новые подходы в производстве швейной продукции.

"Полученные знания помогут нам в дальнейшем при разработке учебных модулей и программ для подготовки специалистов трикотажного производства. Безусловно, такую работу мы будем проводить в тесном взаимодействии с ведущими трикотажными компаниями, чтобы учесть все особенности их работы", - заявила участница.

Тренинг организован при технической поддержке Глобальной текстильной и швейной программы (GTEX) в Кыргызстане, реализуемой Международным торговым центром (ITC) и финансируемой Правительством Швейцарии.