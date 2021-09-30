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Садыр Жапаров: Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия

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- Оксана Гут
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Адвокаты являются одним из столпов, на которых держится защита принципа верховенства закона и прав человека при осуществлении правосудия. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая сегодня, 30 сентября, на II Съезде адвокатов, передает пресс-служба главы государства.

Президент особо подчеркнул, что для эффективности деятельности правоохранительной системы и правосудия необходимо, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности независимо, без вмешательства со стороны правоохранительных органов или иных источников влияния, а также были защищенными как на уровне законодательства, так и на практике от нападок и преследований, связанных с осуществлением ими своей профессиональной деятельности.

При этом Садыр Жапаров добавил, что адвокаты не могут выполнять данную роль, если их независимость оказывается под угрозой – будь, то в результате давления, нападок или преследования отдельных адвокатов или попадания адвокатуры в целом в зависимость от правоохранительных органов, либо если суды не являются беспристрастными и функции адвокатуры, предусмотренные международными стандартами, не соблюдаются и не защищаются.

"История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может быть подвержена человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды. Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия, случайно попавши в них. Я это говорю, как человек, несколько лет на себе испытавший всю тяжесть этих жерновов. И, честно скажу - без помощи адвокатов, прежде всего их моральной поддержки – мне было бы тяжело выдержать эту тяжесть жерновов правоохранительной и судебной системы", - рассказал Президент.

Глава государства, признавая важную роль адвокатуры, отметил, что международное право в области защиты прав человека устанавливает определенные обязанности государств, к примеру, обязанность обеспечить, лицам, лишенным свободы, доступ к адвокату во время содержания под стражей; обязанность создать и поддерживать систему юридической помощи, которая бы гарантировала доступ к независимой и компетентной помощи защитника лицам, не имеющим адвоката, в том числе - в определенных случаях – бесплатно; а также обязанность обеспечить равенство состязательных возможностей сторон защиты и обвинения в уголовном судопроизводстве.

Он акцентировал внимание на том, что новая Конституция Кыргызстана, принятая всенародным голосованием 11 апреля текущего года, не только закрепляет все эти требования международного права, но и впервые напрямую закрепила в статье 64 конституционно-правовой статус адвокатуры.


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URL: https://www.vb.kg/407194
Теги:
президент, суд, судебная реформа, Кыргызстан, адвокат, Садыр Жапаров
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Комментарии
Серега с Малой Бронной
30.09.2021, 13:24

Товарищ Жапаров,еслы Вы,будучи президентом говорите о том.что непросто выбраться из жерновов кыргызского правосудия,то эту судебную систему однозначно НУЖНО РЕФОРМИРОВАТЬ.Дабы она не на словах.а на деле стала независимой ветвью власти.

Не нужно изобретать велосипед.А идти путем самых авторитетных демократий в мире.Перенеся их многовековой опыт на кыргызскую почву.Например,английской.

Почему так много акторов из разных стран стремятся судиться в высоком суде Лондона?

Потому что он обоснованно считается одним из самых безпристрастных и авторитетных судов в мире.

На начальном этапе реформ неплохо бы ввести суд присяжных.Именно он должен судить все особенно резонансные дела.Сколько оправдательных приговоров выдает на гора нынешняя судебная система государства?.Если ничтожно мало,менее 1%,то это уже само по себе является поводом  задуматься об ее эффективности.(я сейчас не беру во внимание качество следствия).

Наберитесь мужества,как вы набрались его по золотоносному руднику "Кумтор" и начните коренную реформу правосудия в Кыргызстане.Ибо без независимого суда,будут тщетны и не эффективны все потуги правительства на пути экономического процветания страны.Здесь премудрость.

Честь имею!

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