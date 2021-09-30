Садыр Жапаров: Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия

Адвокаты являются одним из столпов, на которых держится защита принципа верховенства закона и прав человека при осуществлении правосудия. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая сегодня, 30 сентября, на II Съезде адвокатов, передает пресс-служба главы государства.

Президент особо подчеркнул, что для эффективности деятельности правоохранительной системы и правосудия необходимо, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности независимо, без вмешательства со стороны правоохранительных органов или иных источников влияния, а также были защищенными как на уровне законодательства, так и на практике от нападок и преследований, связанных с осуществлением ими своей профессиональной деятельности.

При этом Садыр Жапаров добавил, что адвокаты не могут выполнять данную роль, если их независимость оказывается под угрозой – будь, то в результате давления, нападок или преследования отдельных адвокатов или попадания адвокатуры в целом в зависимость от правоохранительных органов, либо если суды не являются беспристрастными и функции адвокатуры, предусмотренные международными стандартами, не соблюдаются и не защищаются.

"История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может быть подвержена человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды. Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия, случайно попавши в них. Я это говорю, как человек, несколько лет на себе испытавший всю тяжесть этих жерновов. И, честно скажу - без помощи адвокатов, прежде всего их моральной поддержки – мне было бы тяжело выдержать эту тяжесть жерновов правоохранительной и судебной системы", - рассказал Президент.

Глава государства, признавая важную роль адвокатуры, отметил, что международное право в области защиты прав человека устанавливает определенные обязанности государств, к примеру, обязанность обеспечить, лицам, лишенным свободы, доступ к адвокату во время содержания под стражей; обязанность создать и поддерживать систему юридической помощи, которая бы гарантировала доступ к независимой и компетентной помощи защитника лицам, не имеющим адвоката, в том числе - в определенных случаях – бесплатно; а также обязанность обеспечить равенство состязательных возможностей сторон защиты и обвинения в уголовном судопроизводстве.

Он акцентировал внимание на том, что новая Конституция Кыргызстана, принятая всенародным голосованием 11 апреля текущего года, не только закрепляет все эти требования международного права, но и впервые напрямую закрепила в статье 64 конституционно-правовой статус адвокатуры.