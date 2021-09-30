Два новых вида динозавров открыли британские палеонтологи

Палеонтологам Саутгемптонского университета в Британии удалось открыть два неизвестных ранее вида динозавров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Daily.

Сообщается, что фрагменты скелетов двух новых видов динозавров - ближайших родственников гигантского спинозавра - обнаружили на острове Уайт в Англии.

Ученые пришли к выводу, что собранные фрагменты, которых набралось около 50, принадлежат двум новым видам - Riparvenator milnerae и Ceratosuchops inferodios. Динозавры, как они считают, принадлежат к семейству спинозаврид и кладе тероподов. Кладой в филогенетике называют группу существ, имевших одного предка.

"Мы обнаружили, что черепа отличаются не только от Baryonyx, но и друг от друга, что говорит о том, что в Великобритании обитало большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее", - сказал аспирант Саутгемптонского университета и ведущий автор исследования Крис Баркер.

По мнению специалистов, возраст геологических пород динозавров составляет более 125 миллионов лет. Также ученые полагают, что животные были около 9 метров в длину.

"Мы уже несколько десятилетий знали, что на острове Уайт можно найти динозавров, похожих на бариониксов, но найти останки двух таких животных в непосредственной близости друг от друга было огромным сюрпризом", - сказал эксперт по британским тероподовым динозаврам Даррен Нейш.

Единственный скелет спинозаврида, ранее найденный в Великобритании, принадлежал бариониксу, который был обнаружен в 1983 году в карьере в Суррее. Большинство других находок с тех пор ограничивались единичными зубами и отдельными костями.

"Это самая редкая и самая захватывающая находка, которую я сделал за более чем 30 лет коллекционирования окаменелостей", - говорит коллекционер окаменелостей из Йоркшира Брайан Фостер.

Благодаря открытию ученые смогли сформулировать гипотезу о том, что спинозавры могли сначала эволюционировать в Европе, прежде чем распространиться в Азии, Африке и Южной Америке.