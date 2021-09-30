Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Два новых вида динозавров открыли британские палеонтологи

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Палеонтологам Саутгемптонского университета в Британии удалось открыть два неизвестных ранее вида динозавров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Daily.

Сообщается, что фрагменты скелетов двух новых видов динозавров - ближайших родственников гигантского спинозавра - обнаружили на острове Уайт в Англии.

Ученые пришли к выводу, что собранные фрагменты, которых набралось около 50, принадлежат двум новым видам - Riparvenator milnerae и Ceratosuchops inferodios. Динозавры, как они считают, принадлежат к семейству спинозаврид и кладе тероподов. Кладой в филогенетике называют группу существ, имевших одного предка.

"Мы обнаружили, что черепа отличаются не только от Baryonyx, но и друг от друга, что говорит о том, что в Великобритании обитало большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее", - сказал аспирант Саутгемптонского университета и ведущий автор исследования Крис Баркер.

По мнению специалистов, возраст геологических пород динозавров составляет более 125 миллионов лет. Также ученые полагают, что животные были около 9 метров в длину.

"Мы уже несколько десятилетий знали, что на острове Уайт можно найти динозавров, похожих на бариониксов, но найти останки двух таких животных в непосредственной близости друг от друга было огромным сюрпризом", - сказал эксперт по британским тероподовым динозаврам Даррен Нейш.

Единственный скелет спинозаврида, ранее найденный в Великобритании, принадлежал бариониксу, который был обнаружен в 1983 году в карьере в Суррее. Большинство других находок с тех пор ограничивались единичными зубами и отдельными костями.

"Это самая редкая и самая захватывающая находка, которую я сделал за более чем 30 лет коллекционирования окаменелостей", - говорит коллекционер окаменелостей из Йоркшира Брайан Фостер.

Благодаря открытию ученые смогли сформулировать гипотезу о том, что спинозавры могли сначала эволюционировать в Европе, прежде чем распространиться в Азии, Африке и Южной Америке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407199
Теги:
Великобритания, наука
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  