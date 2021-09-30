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Туркменские активисты в США проводят протесты против Бердымухамедова

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Проживающие за рубежом туркменские активисты, выступающие с критикой в адрес режима президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, выходят на акции в городах США и Европы в попытке привлечь внимание общественности и международных организаций к проблемам населения этой центральноазиатской страны, которое сталкивается с социально-экономическими трудностями и политическим давлением.

28 сентября группа граждан пришла к штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Акция продолжилась 29 сентября перед офисом ООН в Женеве, сообщила Туркменская редакция Азаттыка - Радио Азатлык.

Протестующие призвали обратить внимание на ситуацию с распространением коронавируса в Туркменистане, отмечая, что во время всплеска смертности от заболевания власти страны не признают наличия опасного вируса в стране.

"Люди в Туркменистане нуждаются в помощи, они умирают от коронавируса. Нас никто не слушает. Помогите Туркменистану!" - сказала выступившая на митинге в Нью-Йорке активистка Лейла Музапберова.

Протестующие также скандировали лозунги, которые осуждают закрытие границ и разделение семей, требуют демократических перемен и призывают к отставке президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В условиях затянувшегося экономического кризиса, безработицы и роста цен сотни тысяч жителей Туркменистана в поисках заработка оказались за пределами страны. Власти Туркменистана, официально не признающие проблему миграции, усилили давление на своих граждан, в том числе отказывая им в предоставлении документов.

Протестующие также призвали международное сообщество уделить внимание проблеме нарушения прав человека и тяжелое положение узников совести, в том числе Мансура Мингелова.

Мингелов, выступавший за права проживающих в Туркменистане белуджей, в 2012 году был осуждён на 22 года лишения свободы по ряду обвинений, которые он и его сторонники назвали политически мотивированными. Вину активист не признал. В знак протеста, уже находясь в колонии, Мингелов объявил бессрочную сухую голодовку, чем привлек внимание международных правозащитных организаций. Мингелов отбывает срок в колонии строгого режима.

В своих лозунгах протестующие призвали принять меры, в том числе в виде санкций по замораживанию счетов членов семьи туркменского президента, для выполнения Туркменистаном международных обязательств.

Участники акции в Нью-Йорке попытались войти в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, но в здание их не пустили.

Акции протеста туркменских активистов продолжились 29 сентября в Женеве. Лидер туркменского оппозиционного движения "Демократический выбор Туркменистана" Мырат Гурбанов провел акцию протеста у европейского бюро Организации Объединенных Наций.

По словам организаторов, акции протеста туркменистанцев в США планируются и 30 сентября. Активисты намереваются провести пикеты перед посольством Туркменистана в Нью Йорке, посольством Турции в Вашингтоне, а также у здания Всемирной организации здравоохранения в Вашингтоне.


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URL: https://www.vb.kg/407200
Теги:
митинг, США, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
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