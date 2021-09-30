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Гурбангулы Бердымухамедов был награжден медалью "Отважный туркмен"

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был награжден двумя медалями и наградил других чиновников государственными наградами. Об этом сообщает Радио Азатлык.

28 сентября Президент Туркменистана принял участие в церемонии награждения членов Государственного совета безопасности государственными наградами и присвоении воинских званий и квалификационных категорий.

В ходе церемонии сам Гурбангулы Бердымухамедов был награжден двумя медалями - медалью "Türkmen edermen" (Отважный туркмен) и юбилейной медалью "Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy" (Защитник родины независимого Туркменистана).

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Постановление парламента о награждении президента Бердымухамедова зачитала председатель Медж­лиса Милли Генгеша Г.Маммедова и вручила лидеру нации соответствующие государственные награды.

Медаль за храбрость была учреждена по распоряжению самого президента Бердымухамедова 5 сентября 2019 года.

Согласно президентскому указу, чиновники были награждены юбилейной медалью "Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy" и памятным знаком – национальный манат "Altyn şaý".

К награждению были представлены заместитель премьер-министра, секретарь Государственного совета безопасности Ч. Аманова, министр обороны Б. Гундогдыев, министр внутренних дел Ш. Ходжаниязова, генеральный прокурор Б. Атдаев, председатель Верховного суда Г. Уссанепесова, министр национальной безопасности Г.Аннаев, Начальник Службы безопасности Президента Туркменистана Д.Мередов, министра юстиции Мухамедов Б. и другие. Об этом сообщает государственная пресса Туркменистана.

В Туркменистана вручение памятных и государственных наград является традиционным по случаю главных государственных праздников. В прошлом в честь Дня независимости работникам силовых ведомств были вручены медали имени отца президента Бердымухамедова – "Mälikguly Berdimuhamedow" ("Мяликгулы Бердымухамедов"). В 2017 году среди силовиков, получивших эту медаль за заслуги перед отечеством, был сын президента – майор Сердар Бердымухамедов, который тогда получил звание подполковника.


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URL: https://www.vb.kg/407205
Теги:
награда, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
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