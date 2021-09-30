Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 98.92 - 100.25

Почему в Казахстане сложился дефицит ГСМ, а в Кыргызстане его нет?

118  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане в связи с дефицитом начали давать дизельное топливо только по талонам. Соответствующее видео казахстанцев появилось в соцсетях.

"Живем в стране с нефтью и самим же казахам не продают солярку. Все машины стоят без солярки", - сказал один из авторов видео.

В другом видеоролике уже стоит очередь грузовых автомобилей за дизельным топливом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане почти 400 мелких АЗС Туркестанской области и Шымкента готовы остановить работу. Владельцы автозаправок заявляют, что им просто нечего продавать. Нет ни бензина, ни дизельного топлива. Владельцы АЗС жалуются, что не получают тот объем ГСМ, который им необходим, и ситуация в последние пару месяцев только ухудшается.

Что касается Кыргызстана, то в Ассоциации нефтетреейдеров КР сообщили VB.KG, что держат ситуацию с ГСМ под контролем.

- Кыргызстану такой кризис не грозит. Поставки ГСМ из России идут в штатном режиме в рамках беспошлинной квоты. А в Казахстане такая ситуация, особенно, с дизелем сложилась из-за того, что заканчиваются собственные запасы. К тому же на ремонт закрылся Павлодарский завод ГСМ. А в России они еще не закупают топливо из-за цены, которая выше, чем в самом Казахстане. У нас дефицита ГСМ нет. Цены стоят на текущем уровне, и даже в среднем на 50 тыйын снизились из-за тенденции в России, где наметилось небольшая понижение, - сказал президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407209
Теги:
ГСМ, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  