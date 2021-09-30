Почему в Казахстане сложился дефицит ГСМ, а в Кыргызстане его нет?

В Казахстане в связи с дефицитом начали давать дизельное топливо только по талонам. Соответствующее видео казахстанцев появилось в соцсетях.

"Живем в стране с нефтью и самим же казахам не продают солярку. Все машины стоят без солярки", - сказал один из авторов видео.

В другом видеоролике уже стоит очередь грузовых автомобилей за дизельным топливом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане почти 400 мелких АЗС Туркестанской области и Шымкента готовы остановить работу. Владельцы автозаправок заявляют, что им просто нечего продавать. Нет ни бензина, ни дизельного топлива. Владельцы АЗС жалуются, что не получают тот объем ГСМ, который им необходим, и ситуация в последние пару месяцев только ухудшается.

Что касается Кыргызстана, то в Ассоциации нефтетреейдеров КР сообщили VB.KG, что держат ситуацию с ГСМ под контролем.

- Кыргызстану такой кризис не грозит. Поставки ГСМ из России идут в штатном режиме в рамках беспошлинной квоты. А в Казахстане такая ситуация, особенно, с дизелем сложилась из-за того, что заканчиваются собственные запасы. К тому же на ремонт закрылся Павлодарский завод ГСМ. А в России они еще не закупают топливо из-за цены, которая выше, чем в самом Казахстане. У нас дефицита ГСМ нет. Цены стоят на текущем уровне, и даже в среднем на 50 тыйын снизились из-за тенденции в России, где наметилось небольшая понижение, - сказал президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов.