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В Петербурге кыргызстанца заподозрили в нападении

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух мигрантов – приезжих из Кыргызстана и Таджикистана. Они подозреваются в нападении на местного жителя.

По сообщению СМИ, пострадавший был обнаружен вечером в подъезде одного из домов. 35-летнего петербуржца, находившегося в тяжелом состоянии, срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, гематому лобной области, раны скулы лба и подбородка.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыскам нападавшего или нападавших. И спустя некоторое время по подозрению в совершении этого преступления были задержаны 30-летний гражданин Таджикистана и 41-летний гражданин Кыргызстана. При них был обнаружен нож.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело. Судя по всему, нападение было совершено с целью ограбления.


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URL: https://www.vb.kg/407212
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