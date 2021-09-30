Исмаилбеку Таранчиеву и его бортстрелку установили бюсты в Беш-Кунгее

Герою Советского Союза Исмаилбеку Таранчиеву и его бортстрелку Алексею Ткачеву установили бюсты в селе Беш-Кунгей.

Бюсты были открыты по инициативе родни Исмаилбека Таранчиева. Так 200 тысяч сомов выделил айыл окмоту, а большую часть забот по сбору средств взял на себя племянник летчика Тургунбек Молдобаев.

По его словам, ему было обидно, что по протоколу бюст положено устанавливать только на родине Героев Советского Союза.

- Вы знаете, сколько себя помним, все наши старшие всегда, если речь заходила об Исмаилбеке Таранчиеве, то вспоминали и Алексея Ткачева, мечтали найти его семью. И потому, когда решили ставить бюсты два года назад – сразу запланировали разработать бюсты им обоим. Они вместе воевали, дружили, погибли тоже вместе. Они оба герои. - говорит Тургунбек Молдобаев.

Надо отметить, что бюсты Героев Великой Отечественной войны – летчиков штурмовиков ИЛ-2 вписаны в пространство перед школой очень грамотно. Выходя из школы, сразу видишь новые бюсты на фоне самолета-Миг-21, который раньше объединял памятник экипажу героев Исмаилбеку Таранчиеву и Алексею Ткачеву и памятник воинам-сельчанам погибшим на войне. Теперь учителя и сельчане мечтают привести в порядок и саму площадку перед школой, сделать небольшую ограду. Ждут спонсоров-меценатов.

На церемонии открытия слова о подвиге и настоящей фронтовой дружбе говорили представители Чуйской области, Аламудунского района, айыл окмоту, Авиабазы ОДКБ "Кант", совета ветеранов военной авиации, представители Сил воздушной обороны Кыргызстана, командир Койташской бригады, представитель военного атташата при посольстве России, ветераны Вооруженных Сил и авиационного института КР.

- Мы благодарны всем, кто помог нам создать памятник. Долгие годы считали, что Алексей Ткачев - сирота, потом поисковики "Наша Победа-Биздин Жениш" помогли выяснить, что Алексей Ткачев из села Шуклино Смоленской области, а его деревня во время войны сожжена, никого из жителей в живых не осталось. Мы побывали в Смоленской области, установили одну на двоих мемориальную доску в центре села Капытрищева. Потом имя Исмаилбека Таранчиева получил штурмовик в авиабазе ОДКБ "Кант". Теперь увековечили героев в бюстах. Скульптор создал их образы по единственной фотографии. Но самая главное, что память должна оставаться в молодых. Они должны понимать почему мы так много говорим о войне? И только на конкретных примерах можно сохранить память. Наш отец годами собирал документы и доказал,что Исмаилбек и Алексей - герои, и получается, что сама память состоит из действий, - сказал другой родственник Исмаилбека Таранчиева.

Свою солидарность и уважение к создателям памятных бюстов Героев прибыли выразить студенты авиационного института и представители СШ №24 в Бишкеке. Последние являются также членами поисково-исследовательской группы по 40-ой отдельной курсантской стрелковой бригады Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

- Важно понимать само значение подвига летчиков. Часто спрашивают зачем они пошли на таран? Можно было попытаться выпрыгнуть, может быть им бы повезло, и они бы остались в живых, если бы они направили свой самолет на лес, а не в скопление вражеской техники. Но надо понимать, что они не просто подорвали себя и технику, цистерны, топливо, это значит, что эта техника уже выбита из строя и не стреляет, не работает. Не заправлен танк, никуда не движется тяжелый арт-дивизион, машины не подвозят вражеских солдат. И значит кто-то успеет выжить, перегруппировать подразделения, - высказали свое мнение исследователи из СШ№ 24 во время посещения школьного музея.