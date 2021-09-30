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Замминистра внутренних дел проверил работу отделов милиции в областях

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 29 сентября, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов в ходе рабочей поездки побывал в Кочкорском, Жумгальском, Ак-Талинском районах Нарынской области и Тогуз-Тороуском районе Жалал-Абадской области и проверил места несения службы региональных подразделений милиции, организацию работ по обеспечению общественного порядка, борьбе с преступностью, профилактике правонарушений.

Во всех подразделениях поднимались вопросы охраны общественного порядка и безопасности граждан, противодействия преступности, безопасности дорожного движения, вопросы обеспечения общественной безопасности во время предстоящих выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Визит в регионы начался с посещения отдела внутренних дел Кочкорского района, где Октябрь Урмамбетов ознакомился с условиями службы

сотрудников милиции, работой дежурной части, осмотрел новое здание РОВД, введенное в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Новое двухэтажное здание районного отдела возведено в соответствии со всеми современными требованиями, созданы все условия для полноценной работы.

Заместитель министра провел встречи с личным составом, в ходе которых обсуждались вопросы охраны общественного порядка и безопасности граждан, вопросы обеспечения законности, прав и свобод граждан. Состоялось совещание с участием начальников служб и территориальных отделов, на котором был обозначен перечень основных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан, недопущение совершения противоправных деяний.

Заместитель главы МВД акцентировал внимание присутствующих на профилактике преступности, а также затронул вопросы, которые должны быть на постоянном контроле - общественная безопасность, противодействие преступности, обеспечение безопасности дорожного движения и другие.

Замминистра отметил, что с учетом потребностей общественности, президент поставил перед органами внутренних дел ряд задач: усилить профилактические мероприятия, повысить доверие к милиции за счет оказания современных сервисных услуг населению, максимально оперативно реагировать на запросы граждан, содействовать их комплексному решению. А также усилить меры, направленные на предотвращение потенциальных угроз со стороны международных террористических и экстремистских организаций, показать общественности новый имидж отечественной милиции, готовить профессиональные кадры, обладающие высокими моральными качествами.

В ходе рабочей поездки в Нарынскую область Урмамбетов проинспектировал работу Жумгальского районного отдела внутренних дел. Проверил места несения службы, организацию служебной деятельности территориальных подразделений, поинтересовался у руководства работой дополнительного центра обслуживания населения "Единое окно", начавшего функционировать с

февраля 2021 года в здании РОВД.

В ходе совещания с участием личного состава заместитель министра поручил руководителям территориальных подразделений принять все меры для обеспечения законности, прав и свобод граждан, соблюдения общественного порядка, а также обеспечить своевременную реализацию подготовительных работ к значимым мероприятиям государственного масштаба - подготовки и

проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Отмечена необходимость проведения дополнительных занятий и инструктажей с личным составом по изучению избирательного законодательства, нормативно-правовых актов, отработке оперативного реагирования на нарушения.

Также Октябрь Урмамбетов побывал в Тогуз-Тороуском районе Жалал-Абадской области, где провел встречу главой государственной администрации Мирланом Карагуловым, представителями золоторудного комбината. На повестке стоял вопрос профилактики правонарушений.

В здании Тогуз-Тороуского РОВД на совещании заместитель министра обсудил имеющиеся вопросы, выслушал проблемы, поднятые сотрудниками милиции. В основном вопросы касались материально-технического обеспечения. Во время беседы с личным составом замминистра отметил, что одним из основных задач является оказание современных сервисных услуг населению, направленное на установление партнерских отношений и взамодействие с общественностью в вопросах обеспечения общественной безопасности,

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан и оказание им помощи.

Руководителям районной милиции поручено практиковать и совершенствовать методы работы передвижных приемных милиции, которые были созданы для приема граждан, проживающих в отдаленных местностях, вдали от государственных административных учреждений и организаций. Передвижные приемные милиции показывают свою эффективность в профилактике

преступлений и правонарушений, налаживании взаимодействия с общественностью.

Вместе с тем была обозначена готовность руководства МВД оказывать постоянную поддержку региональным подразделениям внутренних дел для повышения эффективности работы, в том числе в части укрепления материально-технической базы, пополнения автопарка.

В Ак-Талинском районе Нарынской области куда после прибыл Октябрь Урмамбетов, на плацу РОВД также состоялся строевой смотр личного состава. Заместитель министра проверил состояние форменного обмундирования, выправку и внешний вид сотрудников.

В ходе рабочей проездки заместитель министра внутренних дел посетит также другие территориальные подразделения УВД Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/407218
Теги:
Джалал-Абадская область, Нарынская область, МВД
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