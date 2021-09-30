В Джалал-Абадской области жители укрепляют берега рек на случай селей

В Джалал-Абадской области жители сел вместе с сотрудниками МЧС укрепляют берега горных рек на случай селей и потоков.

Как сообщает пресс-центр МЧС, согласно плану специальных превентивных и ликвидационных мероприятий (СПЛМ) на 2021 года начато берегоукрепительные работы берегов реки Каба в селе Уч-Булак Талдуу-Булакского сельского округа Базар-Коргонского района.

Со стороны МЧС КР выделено 2800 кг цемента и 206 кг арматуры (d-14) мм.

К берегоукрепительным работам привлечено 10 местных жителей села.

В результате укрепительных работ защищены внутри хозяйственные дороги и мост.