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В Джалал-Абадской области жители укрепляют берега рек на случай селей

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- Наталья Крайнова
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В Джалал-Абадской области жители сел вместе с сотрудниками МЧС укрепляют берега горных рек на случай селей и потоков.

Как сообщает пресс-центр МЧС, согласно плану специальных превентивных и ликвидационных мероприятий (СПЛМ) на 2021 года начато берегоукрепительные работы берегов реки Каба в селе Уч-Булак Талдуу-Булакского сельского округа Базар-Коргонского района.

Со стороны МЧС КР выделено 2800 кг цемента и 206 кг арматуры (d-14) мм.

К берегоукрепительным работам привлечено 10 местных жителей села.

В результате укрепительных работ защищены внутри хозяйственные дороги и мост.


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URL: https://www.vb.kg/407222
Теги:
Джалал-Абадская область, сель, Кыргызстан, МЧС
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