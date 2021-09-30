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На водителя, не пустившего женщину с коляской, заведено уголовное дело

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30 сентября 2021 года в соцсетях и отдельных информационных веб-сайтах было опубликовано видео, где водитель одного из маршрутных такси, отталкивая женщину с ребёнком отказывается впускать в салон микроавтобуса. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека по статье 119 (Мелкое хулиганство) Кодекса Кыргызской Республикии о проступках. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленского района Бишкека.

Также, в этот же день в УВД Ленинского района сотрудниками патрульной службы милиции был установлен и доставлен гражданин М.Б. 1984 года рождения для дальнейшего разбирательства дела.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/407225
Теги:
Ленинский район, УВД
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