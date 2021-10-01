В Кыргызстане определяют лучших воспитателей и учителей

В Бишкеке прошел заключительный этап республиканского конкурса "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Вчера, 30 сентября, на базе Национальной школы-лицея инновационных технологий имени А. Молдокулова прошел заключительный этап республиканского конкурса "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года", в котором принимают участие победители всех трех предыдущих конкурсов: районного/городского и областного.

В церемонии открытия конкурса приняли участие министр образования и науки КР Болотбек Купешев, заместитель министра Надира Джусупбекова, начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования министерства Марат Усеналиев.

В своем выступлении министр отметил особую роль учителей и воспитателей в обществе, их неоценимый вклад в образовании и воспитании будущего поколения и пожелал всем участникам конкурса успехов.

Организаторы конкурса сообщают, что главные цели состязания: повышение престижа профессии учителя и воспитателя, выявление и поддержка талантливых педагогов дошкольных и школьных организаций, расширение поля профессионального общения, распространение передового опыт лучших учителей и воспитателей.

Также сообщается, что церемония награждения победителей конкурса состоится 5 октября в Национальном центре детей и юношества "Сейтек". Победителям будут вручаться ценные подарки.