"По Кумтору народ безусловно должен быть един с нашим президентом"

Президент правильно сделал, что решил восстановить историческую справедливость на Кумторе. Об этом нашему изданию заявил руководитель Общественного объединения "Фучик ынтымагы" Мадияр Жаксыликов.

По его словам, глава государства тем самым объединил народ страны.

"Канадцы в сговоре с нашими коррумпированными чиновниками пошли на крупные преступления против Кыргызстана. И я считаю, что нужно было давно привлечь их к ответственности, так как за это время они разрушили в той местности нашу экологию. Поэтому в этом вопросе народ безусловно един с нашим президентом", - сказал Жаксыликов.

Тех же, кто выступает против инициативы президента вернуть Кумтор народу, общественный деятель назвал недоброжелателями страны.

"Да, этот процесс тяжелый, никто не говорил, что будет легко, но это не повод идти против интересов нашего народа. Как бы тебе не нравился человек, но если он защищает наши права, то мы все должны безусловно его поддержать", - отметил он.