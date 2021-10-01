Ученые выявили еще один фактор, вызывающий депрессию

Исследователи из Токийского университета в Японии выяснили, что даже наблюдение за страданиями других может вызвать депрессию, передают СМИ со ссылкой на Daily Mail.

В ходе исследования ученые проанализировали поведение мышей, которые наблюдали за борьбой между двумя представителями своего рода. Специалисты использовали модель "социального поражения", они поместили в клетку двух мышей, одна из которых была больше другой по размеру. Затем ученые заставили меньшую проникнуть на территорию большей мыши, чтобы та агрессивно защищала свое пространство.

Однако ученые наблюдали не за борьбой, а за третьей мышью, которая наблюдала за тем, что происходило в клетке. Исследователи обнаружили, что у нее развились депрессивные симптомы, вероятно, из сострадания к меньшей мыши.

"Я хочу, чтобы люди думали о том, как стресс меняет мозг не только больных депрессией, но и тех, кто наблюдает за их страданиями", - сказал ведущий автор исследования профессор фармацевтики Акиоси Сайто.

Он добавил, что после 10 дней жизни с ощущением стресса мышь стала почти как хикикомори - отшельник, который не желает социализироваться и сторонится контактов с обществом.

Кроме того, у мыши-свидетеля развилась ангедония, или неспособность получать удовольствие.

"Если вы дадите мышам на выбор пить сладкую или обычную воду, они почти всегда будут выбирать сладкий напиток, потому что это более приятно. Но мышь, которая стала свидетелем социального поражения, этого не сделала, что указывало на снижение желания удовольствия. Мышь также не хотела общаться с другими мышами, а это очень странно, потому что эти создания - социальные", - пояснил ученый.

Исследователи также решили посмотреть, как стресс повлиял на нейрогенез в гиппокампе - структуре мозга, которая связана с обучением, эмоциями и памятью. Оказалось, что мыши также развивали меньше нейронов в своем гиппокампе, что, по мнению исследователей, является фактором, который способствует развитию депрессии.

Позже мышей, которые наблюдали за социальным поражением, вернули в нормальную среду. Их лечили антидепрессантами, но симптомы расстройства вернулись через четыре недели.

По словам Сайто, когда у сотрудника плохое психическое состояние, на работе ему обычно предлагают одну-две недели отпуска. Но это исследование показывает, насколько такое решение неэффективно, так как симптомы могут вернуться или даже ухудшиться.

На сегодняшний день депрессия является распространенным заболеванием и одной из основных причин потери трудоспособности во всем мире. От этого недуга, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает более 264 миллионов человек. Кроме этого, на фоне социальных и экономических последствий пандемии эксперты прогнозируют увеличение количества людей, страдающих депрессией. Но, несмотря на это, многие зачастую не желают признавать, что больны, и не рассматривают депрессию как заболевание.

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