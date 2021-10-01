На Жукеева-Пудовкина неправильно сделали систему ирригации – топит дома

Во время капитального ремонта улицы Жукеева-Пудовкина строители допустили грубую ошибку при создании ирригационной сети. Теперь при большом объеме поливной воды в арыках, она топит несколько домов.

- Буквально на днях у нас случился самый настоящий потоп, - рассказала корреспондентам VB.KG хозяйка дома № 32 по Жукеева-Пудовкина, восьмидесятилетняя пенсионерка Елена Павловна. – По арыку шел большой объем воды, она поднялась через край и затопила мой двор. С аналогичной проблемой столкнулся и сосед, живущий через дом от меня. А проблема в том, что ни мэрия, ни строители не захотели бороться с последствиями самозахвата и при организации тротуара и ирригации пошли по пути наименьшего сопротивления.

Дом горожанки расположен с восточной стороны улицы, примерно в пятидесяти метрах ниже пересечения с Медерова. Если идти по тротуару вверх, то арык будет расположен с правой от пешехода стороны. Но как раз возле ворот указанного дома пешеходная дорожка с арыком неожиданно меняются местами. И только непосредственно перед Медерова снова возвращаются на свои места.

- Это и есть последствия самозахвата территории некоторыми соседями. В доме выше меня прежний хозяин вынес забор за красную линию. А в то время арычная сеть располагалась между тротуаром и домами. Соответственно, он заграбастал и ее. Правда не разрушил, а накрыл с верху то ли бетонными плитами, то ли чем-то другим. В таком состоянии дом был продан нынешнему хозяину.

- Потом началась реконструкция и строители решили перенести ирригацию между пешеходной дорожкой и проезжей частью. Параллельно они снесли все постройки, возведенные на муниципальной земле. Не обошла эта участь и соседа – ему пришлось перенести забор. Но остался бетонный фундамент прежнего ограждения. Глыба, которая лежит поверх арыка, - показывает пенсионерка.

Вместо того, чтобы снести ее и продолжить прокладку тротуара вдоль домов, как на всем остальном протяжении улицы, подрядчики, наверняка не без ведома специалистов мэрии, сделали совершенно неожиданной маневр. Они поменяли местами пешеходную дорожку и ирригацию. Этого удалось добиться с помощью трубы, проложенной под тротуаром.

- Беда в том, что укладка была проведена неправильно – труба оказалась смещена в сторону относительно арыка, накрытого сверху фундаментом бывшего забора. Поэтому строители залили небольшой бетонный желоб, чтобы связать его с этой трубой. Но получилась стенка, стоящая на пути у воды. При большом объеме, она упирается в нее и переливается через край. А потом вдоль забора течет мне под ворота, - показывает горожанка.

Елена Павловна после случившегося потопа сразу же обратилась к строителям и указала на проблему. Рабочие принесли грунта и сделали своеобразную дамбу, чтобы перекрыть путь воде вне ирригации. А также пообещали передать сообщение в мэрию, чтобы уже муниципальные специалисты выехали на место и дали указание, как и что переделать. Потому как подрядчики лишь выполняют то, что им говорят.

- Приезжали люди и с акимиата, и с МТУ, ходили, изучали. Но пока никакого ответа от них нет. Я боюсь, что протянут время, строители уйдут на другой объект и никого потом уже не дозовешься. И я останусь один на один с этой проблемой, - вздыхает женщина.

Примечательно, что не только ближайший сосед закрыл ирригацию, но и несколько домов выше него. Раньше это действительно не представляло проблемы, так как полива здесь все равно не было. Сейчас же любой засор внутри закрытой системы приведет к потопу. Причем "выйти из берегов" вода может во многих местах. И в чей двор она польется неизвестно.

- Я прошу ответственных лиц все же снести все эти нагромождения, чтобы открыть арыки. Так их можно будет хотя бы чистить. И придумать решение для моего вопроса. Но в идеале нужно поменять местами ирригацию и тротуар, чтобы было как на всем остальном протяжении улицы. Тогда вода будет идти по ровному каналу и никаких эксцессов не возникнет, - заключила пенсионерка.