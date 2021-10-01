В ЕАЭС приступили к формированию биржевого товарного рынка

В рамках Евразийской экономической комиссии приступила к работе специальная группа по формированию общего биржевого рынка товаров в ЕАЭС. На ее первом заседании был представлен обзор биржевой торговли товарами в государствах Евразийского экономического союза.

По информации ЕЭК, анализ национального законодательства и деятельности товарных бирж этих стран показал, что в них создана необходимая нормативная база и функционируют биржи, осуществляющие торговлю товарами. Вместе с тем, выявлены и отличия в соответствующих законодательных базах, различный уровень ее развития в странах-партнерах.

Так, например, существенно отличается перечень товаров, торгуемых на биржах. В Армении это драгоценные металлы, ювелирные изделия, оборудование, станки. В Беларуси - металлопродукция, лесопродукция, сельскохозяйственная продукция, уголь, цемент, средства защиты растений, промышленные и потребительские товары. В Казахстане - бензин, битум, сжиженный газ для бытовых нужд, уголь, цемент, битум, зерно, сахар, металлопрокат, промышленные и потребительские товары. В Кыргызстане – сахар, в России – нефть, газ, нефтепродукты, зерно, сахар, удобрения, лесоматериалы, золото, серебро.

Как напомнил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По его словам, здесь стоят четыре основные задачи.

"Во-первых, - говорит Глазьев, - выработать подходы к формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, в том числе рынка производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар. Во-вторых, сформировать биржевые и внебиржевые индикаторы цен. В-третьих, определить перечень товаров, которые целесообразно реализовать на биржевых торгах ЕАЭС. И, наконец, разработать программу развития биржевой торговли товарами, которая должна быть утверждена до 31 декабря 2024 года".

Из стран Союза только Россия рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы на основные биржевые товары. Рынок производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, также развивается пока только в РФ. Этот опыт будет учтен при решении поставленных перед странами ЕАЭС задач.

Участники заседания - представители бирж, производителей биржевых товаров и регулирующих органов государств ЕАЭС – высказали свои предложения по созданию в рамках Союза. Обобщенные материалы планируется представить на следующем заседании рабочей группы, рассказали в ЕЭК.