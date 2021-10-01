Первомайская прокуратура: В госбюджет КР возвращено более 2 млрд сомов

Причиненный ущерб государству по должностным преступлениям только в Первомайском районе в первом полугодии составил 2 033 675 520 сомов, которые полностью были возмещены в государственный бюджет, сообщила VB.KG прокуратура Первомайского района.

Как отметил ее представитель, одним из основных направлений в деятельности органов прокуратуры республики является поддержание государственного обвинения. Из рассматриваемых в судах уголовных дел особое место занимают должностные преступления, которые заслуживают тщательного изучения и принципиальности государственного обвинителя, поскольку коррупционные преступления, к которым относятся должностные, являются угрозой государственности.

Прокуратурой Первомайского района особое внимание уделяется неотвратимости уголовной ответственности за преступления против интересов государства, на обеспечение защиты граждан от коррупции и других общественно опасных деяний, совершенных должностными лицами по службе.

Так, за 1 полугодие 2021 года Первомайским районным судом Бишкека наравне с другими категориями преступлений, предусмотренных статьями УК Кыргызской Республики, рассмотрено 28 уголовных дел в отношении 32 обвиняемых в совершении должностных преступлений. Если остановиться на карательной практике по данным преступлениям, то из указанного количества по 1 делу в отношении 3 подсудимых судами приняты оправдательные приговоры, по 2 делам в отношении 2 лиц производство прекращено. По 24 делам в отношении 26 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры и по 1 делу в отношении одного лица производство приостановлено.

Как заявили в прокуратуре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рассмотрено на 14 дел больше, возмещена и большая сумма ущерба.

Практика показывает, что судами при рассмотрении дел указанной категории, учитывая их характер и категорию, в основном принимаются решения обвинительного характера. В большинстве случаев все лица были привлечены к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.319 УК КР, т.е. за совершение коррупционных преступлений и за злоупотребление должностным положением.