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"Складывается неблагоприятная ситуация для проведения выборов в КР"

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- Виктория Гунгер
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Анализ ситуации  внутри  страны  показывает, что сейчас  складывается крайне  неблагоприятная ситуация  для проведения выборов. Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщил Таалайбек Джумадылов.

По его словам, старая система безопасности разрушена. Причинами стали ковид и ситуация в Афганистане.

- Полный провал у КР по внешней политике, нерешенными остались приграничные проблемы, вопросы участия страны в организациях коллективной безопасности. Также назревает проблема с обеспечением продбезопасности, в энергетическом секторе. И этот феномен может в очередной раз сыграть с нами злую шутку, - подчеркнул Джумадылов.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/407256
Теги:
выборы, Кыргызстан, коронавирус, Таалайбек Джумадылов
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