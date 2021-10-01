"Складывается неблагоприятная ситуация для проведения выборов в КР"

Анализ ситуации внутри страны показывает, что сейчас складывается крайне неблагоприятная ситуация для проведения выборов. Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщил Таалайбек Джумадылов.

По его словам, старая система безопасности разрушена. Причинами стали ковид и ситуация в Афганистане.

- Полный провал у КР по внешней политике, нерешенными остались приграничные проблемы, вопросы участия страны в организациях коллективной безопасности. Также назревает проблема с обеспечением продбезопасности, в энергетическом секторе. И этот феномен может в очередной раз сыграть с нами злую шутку, - подчеркнул Джумадылов.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".