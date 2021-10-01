Вредные продукты в школьном буфете в гимназии № 29 (видео)

В Бишкеке очевидцы зафиксировали продажу вредных продуктов в столовой школы-гимназии № 29.

Бишкекчанин Батыр Оморов опубликовал видео, на котором запечатлен ассортимент школьного буфета. На прилавках коробки с конфетами, шоколадом, чипсами, сухариками. Также в продаже жаренные пирожки, лимонад и даже растворимый кофе.

Бишкекчанин напоминает, что все эти товары входят в список, запрещенных к продаже продуктов питания на территории школ КР по распоряжению Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологическим надзором.

"Если руководство школы помимо столовой решило открыть дополнительно буфет, то это должно было быть центром здорового питания для детей, а не магазином, в целях коммерческой деятельности. Здесь очевидно, что руководство школы заботится не о здоровом питании детей, а о прибыли!", - пишет автор видео.

Кроме того отмечается, что в школе № 29 в одном классе учатся более 50 учеников. Классов не хватает, а целое помещение, которое могли использовать для учебного процесса отдали под буфет-магазин.

Автор видео справедливо требует от министерства образования и науки КР в лице министра Болотбека Купешева обратить внимание на нарушения со стороны руководства школы № 29, а также создать комиссию для проверки и других учебных заведений.