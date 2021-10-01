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Михаил Саакашвили вернулся в Грузию

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- Бакыт Стамов
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Бывший президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опубликовал пост в Facebook, в котором оповестил подписчиков, что прибыл на родину впервые после того, как покинул страну в 2013 году.

"Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили.

При этом, как пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", в МВД Грузии не располагают информацией о нахождении Саакашвили на территории республики, где он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

6 сентября Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. По словам политика, он прибудет в республику, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

В конце сентября он заявлял, что намерен вернуться в Тбилиси 2 октября в день выборов в муниципальные органы власти. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - уточнил экс-президент.

В свою очередь, председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость" и депутат парламента Грузии Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения на родину бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Она заявила, что несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов, и призвала вернуть экс-президенту гражданство, которого его, по мнению депутата, лишили несправедливо.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/407259
Теги:
Грузия
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