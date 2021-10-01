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Впервые в Узбекистане пройдет чемпионат мира по бодибилдингу

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В Ташкенте 4-6 октября в Humo Arena состоится XII чемпионат мира по бодибилдингу при поддержке бренда 7SABER. В состязаниях примут участие до 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций.

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров отметил: "То внимание, которое уделяет лично глава государства развитию спорта, не только определило выдающиеся успехи наших олимпийцев и паралимпийцев, но и фактически ознаменовало начало новой спортивной эпохи в Узбекистане. Весь мир продолжает переживать последствия пандемии: приметой новой реальности стали состязания при пустых трибунах, так что намерение провести мировое первенство с участием болельщиков – по-настоящему смелый и серьезный шаг. Уверен, что организаторы соревнований примут все необходимые меры предосторожности, и Чемпионат мира в Ташкенте станет подлинным праздником спорта".

В рамках Чемпионата мира будут представлены следующие категории для мужчин и женщин:

бодибилдинг – наиболее популярная категория, в которой выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой;

атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения;

фитнес-физик – категория, в которой оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики;

модель-физик – категория для спортсменов, демонстрирующих стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой;

спорт-физик – категория, в которой учитывается масса тела, сложение и физическая форма.

Президент WBPF Датук Пол Чуа: "Чемпионат мира проводится после большого перерыва – мы вынуждены были пропустить сезон-2020 из-за глобального локдауна. В связи с этим мы испытываем большое воодушевление и гордость от того размаха, с которым намерены провести турнир наши партнеры из Узбекистана. Смело могу сказать, что предстоящее первенство будет отмечено беспрецедентным уровнем организации: несколько недель назад представители WBPF посетили с инспекционным визитом объекты будущих соревнований и остались в восторге от масштабов. Я с нетерпением жду возможности увидеть все своими глазами в Ташкенте".

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/407261
Теги:
Узбекистан, чемпионат мира, бодибилдинг
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