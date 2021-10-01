16-летняя Алтынай Ботоярова стала самой красивой девушкой страны (фото)

Вчера, в одном из столичных ресторанов отгремел финал конкурса красоты "Мисс Кыргызстан –2021". В нем приняли участие 30 красавиц из разных регионов страны.

В первом выходе красавицы продефилировали в красных платьях, наряды у всех были похожи. Далее была "визитная карточка", девушки по очереди подходили к микрофону и представлялись. А затем на экране показали видео-сюжет про каждую участницу. Также был конкурс талантов, красавицы танцевали, пели, рисовали, угощали жюри вкусными блюдами и даже стреляли из лука.

Самыми зрелищными были выходы конкурсанток в национальных и вечерних нарядах.

В этот вечер самой красивой девушкой страны назвали 16-летнюю Алтынай Ботоярову. Победительнице вручили сертификат на 400 тысяч сомов. Первой вице-мисс конкурса стала Турдуева Акмарал, вторая - Кызжибек Азимбек кызы, а третья - Айдай Жокенова. Им в качестве призов вручили путевки в Дубай.

Организатор мероприятия - Beauty Company Kyrgyzstan. Кстати, руководителю компании Рыскуль Намазбековой в этот вечер президент Конгресса женщин Замира Акбагышева вручила медаль за лидерство.