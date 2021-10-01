В Кыргызстане чествовали ветеранов внутренних дел

В Кыргызстане сегодня, 1 октября, сотрудники ГУВД и ГРОВД Чуйской области поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В здании ГУВД Чуйской области отметили День пожилого человека. По традиции для ветеранов органов внутренних дел были организованы праздничные обеды.

Руководство ГУВД Чуйской области поздравило ветеранов с праздником, пожелав им крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. А также отмечены заслуги старшего поколения в обучении и воспитании молодых сотрудников. Ветераном также вручили ведомственные награды, конверты. Отметим, что аналогичные мероприятия прошли в ГРОВД Чуйской области.